বাঘাইছড়িতে ১০০ কার্টন অবৈধ ভারতীয় সিগারেট জব্দ

বাঘাইছড়িতে ১০০ কার্টন অবৈধ ভারতীয় সিগারেট জব্দ
প্রেম নিয়ে খোলামেলা জানালেন তৌসিফ৩ ঘণ্টা আগে
বিশ্বে প্রতিদিন গড়ে হাজারো ভূমিকম্প নথিভুক্ত হয়। অনেকগুলো অনুভূত না হলেও কিছু কম্পন মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। ভূপৃষ্ঠের এই কাঁপুনি কেন ঘটে? এর পেছনে কী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে?....আর ধর্মীয় দৃষ্টিতে এটিকে কীভাবে দেখা হয়…… এসব প্রশ্নের উওর থাকছে এই প্রতিবেদনে।৩ ঘণ্টা আগে
প্রায় ১০০ বছর আগে সোনারগাঁয়ে বন্ধ হয়ে যায় আখ থেকে গুড় তৈরি। উন্নত বীজ, আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ কারিগর ও জমি কমে যাওয়ায় লোকসানে পড়ে কৃষকরা এই পেশা ছেড়ে দেন। শিল্প-কারখানা ও ভেজাল গুড় দখল করে নেয় বাজার। একসময় পাইকারদের পদচারণায় ব্যস্ত এই গ্রাম হারাতে বসে তার প্রাচীন ঐতিহ্য।৩ ঘণ্টা আগে
দূর থেকে মনে হয় ময়ুর পেখম মেলে দাঁড়িয়ে আছে—এমনই ভয়াল ও বিস্ময়কর এই গাছ। কাছে গেলেই যেন হরর মুভির দৃশ্য! বিজ্ঞানীদের মতে এটি পাকুড় গাছ, তবে স্থানীয়দের কাছে পরিচিত বটগাছ নামে। শত বছরের বেশি বয়সী এই গাছের কোথায় কাণ্ড আর কোথায় শেকড়—তা আলাদা করাই কঠিন।৫ ঘণ্টা আগে
বাঘাইছড়িতে ১০০ কার্টন অবৈধ ভারতীয় সিগারেট জব্দ৮ ঘণ্টা আগে
