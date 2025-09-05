৫৩ বছরের বসতবাড়ি নিয়ে শঙ্কায় পাহাড়িয়ারা, পাশে অনেকে

ভিডিও ডেস্ক
রাজশাহীর মোল্লাপাড়ায় মালপাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ ৫৩ বছরের বসতবাড়ি নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। জমি দখলের ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় পাহাড়িয়া পরিবারগুলো। তবে মানবাধিকার কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক নেতারা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।
