নুরের উপর হামলার প্রতিবাদে রংপুরে গণধিকার পরিষদের বিক্ষোভ ও সমাবেশ

নুর মোহাম্মদ, রংপুর
গণআধিকার পরিষদের মিছিলে হামলার প্রতিবাদ ও আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দল নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে গণ, যুব ও ছাত্র অধিকার পরিষদ। ৩০ আগস্ট (শনিবার) দুপুরে রংপুর প্রেসক্লাব চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রেসক্লাব চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
দীর্ঘ ছয় বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। ক্যাম্পাসজুড়ে চলছে নির্বাচনী বর্ণিল প্রচারণা। সব পদেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিললেও, ব্যতিক্রম মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন-বিষয়ক সম্পাদক পদ। এই পদের প্রার্থীরা কে কী ভাবছে?১ ঘণ্টা আগে
ফ্যাসিবাদী-কর্তৃত্ববাদী শাসন যেন না আসে, এটাই ছিল জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা বলে মতব্য করেছেন মিয়া গোলাম পরওয়ার। খুলনা প্রেসক্লাবের আয়োজনে শনিবার (৩০ আগস্ট) ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: গণমাধ্যম ও আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনায় এসব কথা বলেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
থ্রিলার নির্মাতা ভিকি জাহেদের নতুন নাটক ‘খোয়াবনামা’, যেখানে থ্রিলার, অতিপ্রাকৃত ও মানুষের অন্তর্গত ভয় মিশে তৈরি হয়েছে এক ব্যতিক্রমী গল্প। নাটকের পোস্টারে অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব কবরে শুয়ে থাকার বিষয়টি ভাইরাল হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমের সামনে অভিজ্ঞতার শেয়ার করেছেন অভিনেতা।৬ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কাকরাইলে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে গভীর রাতে রাজশাহী জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাং/চুর ও অ/গ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষোভকারীরা...৯ ঘণ্টা আগে