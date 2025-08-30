Ajker Patrika
নুরের উপর হামলার প্রতিবাদে রংপুরে গণধিকার পরিষদের বিক্ষোভ ও সমাবেশ

নুর মোহাম্মদ, রংপুর

গণআধিকার পরিষদের মিছিলে হামলার প্রতিবাদ ও আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দল নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে গণ, যুব ও ছাত্র অধিকার পরিষদ। ৩০ আগস্ট (শনিবার) দুপুরে রংপুর প্রেসক্লাব চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রেসক্লাব চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

২০১৪, ১৮ ও ২৪-এর নির্বাচনের দায় নেবে না উপজেলা নির্বাচন অফিসারেরা

