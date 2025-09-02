১১৬ অনুচ্ছেদের আংশিক সংশোধন—বিচার বিভাগের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ফিরল সুপ্রিম কোর্টে

ভিডিও ডেস্ক
বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের কিছু অংশ অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। এ ছাড়া তিন মাসের মধ্যে পৃথক সচিবালয় গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ বিষয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। এর ফলে অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতির ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাতে ফিরল বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। এ ছাড়া এ রায়ের ফলে সুপ্রিম কোর্টের পৃথক সচিবালয় স্থাপনে কোনো বাধা থাকল না বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।
ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টে রিট করা একজন নারী শিক্ষার্থীকে আরেক শিক্ষার্থীর সোশ্যাল মিডিয়ায় গণধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। আজ ২ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মধুর ক্যানটিনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান
রাজধানীর আদাবর এলাকায় দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে কিশোর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে। এতে আল-আমিন নামে এক পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন। আদাবর থানার ওই পুলিশ সদস্য এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার রাত ১১টায় আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা যখন যেতা চেয়েছে সেটা হয়নি এমন কোনো ইতিহাস এখনো বাংলাদেশে নাই বলে মন্তব্য করেছেন ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদপ্রার্থী শামীম হোসেন। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ এবং তার পর চেম্বার আদালতে সেই রায় স্থগিত হওয়ার পর এই প্রতিক্রিয়া জানান এই স্বতন্ত্র ভিপি পদপ্রার্থী।
নারী শিক্ষার্থীকে নিয়ে অনলাইনে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে ছাত্রশিবিরের সংশ্লিষ্টতা নেই বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। বরং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে ছাত্রদল যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করছে ছাত্রশিবির।