Ajker Patrika
> ভিডিও

উত্তরায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে জিএম কাদেরকে গ্রেপ্তারের দাবি, সড়ক অবরোধ করে কুশপুত্তলিকা দাহ

ভিডিও ডেস্ক

নুরুল হক নুরের ওপর হামলাকে কেন্দ্র করে উত্তরায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের বাসার সামনে বিক্ষোভ করেছে ছাত্র-জনতা। এ সময় মহাসড়ক অবরোধ করে জিএম কাদেরকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। ৩০ আগস্ট (শনিবার) উত্তরায় সন্ধ্যা থেকে জিএম কাদেরের বাসার সামনে শুরু হয় বিক্ষোভ গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে।

বিষয়:

জিএম কাদেরবিক্ষোভহামলাভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

‘ইউএস ব্র্যান্ড এখন টয়লেটে’—ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে জেক সুলিভানের ক্ষোভ

গাজীপুরে নারীকে হত্যা: পুঁতে রাখা লাশ উৎসুক জনতা সেজে দেখতে যান ঘাতক

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

একটি রাজনৈতিক দল চেষ্টা করছে নির্বাচন বানচালের জন্য : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

একটি রাজনৈতিক দল চেষ্টা করছে নির্বাচন বানচালের জন্য : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

উত্তরায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে জিএম কাদেরকে গ্রেপ্তারের দাবি, সড়ক অবরোধ করে কুশপুত্তলিকা দাহ

উত্তরায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে জিএম কাদেরকে গ্রেপ্তারের দাবি, সড়ক অবরোধ করে কুশপুত্তলিকা দাহ

ডাকসুতে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদপ্রার্থীরা কেন ব্যতিক্রম, কী ভাবছেন তাঁরা

ডাকসুতে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদপ্রার্থীরা কেন ব্যতিক্রম, কী ভাবছেন তাঁরা

ফ্যাসিবাদী-কর্তৃত্ববাদী শাসন যেন না আসে, এটাই ছিল জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা: মিয়া গোলাম পরওয়ার

ফ্যাসিবাদী-কর্তৃত্ববাদী শাসন যেন না আসে, এটাই ছিল জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা: মিয়া গোলাম পরওয়ার