আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে জামায়াত নেতার মৎস্য সপ্তাহ পালন

নিয়াজ মোরশেদ, আক্কেলপুর (জয়পুরহাট)
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ১৭

জয়পুরহাট জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী এসএম রাশেদুল আলম সবুজ বলেছেন, “এখনও আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা আছে। তার পরেও আপনারা চেয়ার পেয়েছেন। আওয়ামী লীগের পদে আছেন, এরকম আজকের প্রোগ্রামেও আছেন। মামলার আসামি ৩-৪ টা হত্যা মামলাও আছে, তারা চাকরি করছে, ব্যবসা করছে।”

ভিডিওজয়পুরহাট
অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে জামায়াত নেতার মৎস্য সপ্তাহ পালন

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুদকের অভিযান, খাবার থেকে অ্যাম্বুলেন্সে অনিয়মের প্রমাণ

আখাউড়ায় দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার দাবিতে কসবায় মানববন্ধন

দিনাজপুরের মাঝিয়ালির চরবাসীর জন্য ইউএনওর উদ্যোগে নৌকা প্রদান

