মিরপুরে আড়াই ঘণ্টার অভিযানে উচ্ছেদ ২ হাজার দোকান

মিরপুরে আড়াই ঘণ্টার অভিযানে উচ্ছেদ ২ হাজার দোকান
ভিডিও ডেস্ক
মিরপুরে আড়াই ঘণ্টার অভিযানে উচ্ছেদ ২ হাজার দোকান
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
মিরপুরে আড়াই ঘণ্টার অভিযানে উচ্ছেদ ২ হাজার দোকান
আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় জুলাই যোদ্ধাদের চিকিৎসায় যেন গাফিলতি না হয়: নাহিদ ইসলাম৪ ঘণ্টা আগে
কুরিয়ার সার্ভিস থেকে জোর করে পার্সেল আত্মসাতের চেষ্টা, পুলিশ কনস্টেবল গ্রেপ্তার৭ ঘণ্টা আগে
একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা করতে চাইলে ভালো হবে না—নাহিদের হুঁশিয়ারি১৮ ঘণ্টা আগে