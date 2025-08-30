নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

আবদুল কাইয়ুম, চট্টগ্রাম
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম নগরে বিক্ষোভ হয়েছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে দলটির নেতাকর্মীরা পাঁচলাইশ থানার ২ নম্বর গেট মোড়ে জড়ো হন। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা সড়কে আগুন দিয়ে প্রতিবাদ জানান। এসময় বিক্ষোভকারীদের সাথে যুক্ত হোন জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতাকর্মীরাও।
চসিক মেয়র শাহাদাত হোসেন কর্ণফুলী টানেলকে সরকার অপরিকল্পিত উন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, আশপাশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় ১০ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প এখন লোকসানে। তিনি দাবি করেন, সরকার বড় প্রজেক্টের আড়ালে দুর্নীতি করেছে। আগামীতে টানেল ঘিরে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও এলাকার...৫ ঘণ্টা আগে
বরিশাল বিভাগীয় ব্যবসায়ী ফোরামের আয়োজনে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বেলা ৩টায় বরিশাল শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বিভাগীয় ব্যবসায়ীক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য মোঃ আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।১৫ ঘণ্টা আগে
জুন মাসে শক্তিশালী সাবেক কাম্বোডিয়ান নেতা হুন সেনের সঙ্গে এক টেলিফোন কলে তিনি থাইল্যান্ডের পক্ষে যথাযথ অবস্থান নিতে ব্যর্থ হন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। সেই কল অনলাইনে ফাঁস হওয়ার পর সমালোচনার ঝড় ওঠে।১৬ ঘণ্টা আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে সার সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। কৃষকরা চাহিদামতো সার না পেয়ে অতিরিক্ত দামে খুচরা দোকানে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে কৃষি বিভাগ, ডিলার ও খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে দোষারোপের পালা চলছে।১৭ ঘণ্টা আগে