Ajker Patrika
> ভিডিও

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

আবদুল কাইয়ুম, চট্টগ্রাম

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম নগরে বিক্ষোভ হয়েছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে দলটির নেতাকর্মীরা পাঁচলাইশ থানার ২ নম্বর গেট মোড়ে জড়ো হন। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা সড়কে আগুন দিয়ে প্রতিবাদ জানান। এসময় বিক্ষোভকারীদের সাথে যুক্ত হোন জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতাকর্মীরাও।

বিষয়:

হামলাভিডিওচট্টগ্রামপ্রতিবাদগণঅধিকার পরিষদনুরুল হক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

সুমনের উত্থান কাহিনি: ভবঘুরেকে হত্যা করে ভিডিও ছড়ান নিজেই

সুমনের উত্থান কাহিনি: ভবঘুরেকে হত্যা করে ভিডিও ছড়ান নিজেই

ঢামেকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল, বেরোলেন বাগান গেট দিয়ে

ঢামেকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল, বেরোলেন বাগান গেট দিয়ে

নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

ডিআরইউর ঘটনা নিয়ে কামাল আহমেদের ফেসবুক স্ট্যাটাস

ডিআরইউর ঘটনা নিয়ে কামাল আহমেদের ফেসবুক স্ট্যাটাস

সম্পর্কিত

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

ফ্যাসিস্ট সরকার বড় বড় প্রজেক্ট দেখিয়ে বড় বড় দুর্নীতি করেছে: চসিক মেয়র

ফ্যাসিস্ট সরকার বড় বড় প্রজেক্ট দেখিয়ে বড় বড় দুর্নীতি করেছে: চসিক মেয়র

অর্থনীতিকে জনগণের দুয়ারে পৌঁছাতে হলে প্রতিটি এলাকার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে: আমীর খসরু

অর্থনীতিকে জনগণের দুয়ারে পৌঁছাতে হলে প্রতিটি এলাকার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে: আমীর খসরু

আদালতের আদেশে বরখাস্ত থাই প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা

আদালতের আদেশে বরখাস্ত থাই প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা