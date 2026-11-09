Ajker Patrika
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‘৩১ বছর সবজি বিক্রি করে বাড়ি বানিয়েছি, এখন দোকানে না বসলে ভাল্লাগে না’

ভিডিও ডেস্ক

‘৩১ বছর সবজি বিক্রি করে বাড়ি বানিয়েছি, এখন দোকানে না বসলে ভাল্লাগে না’

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