নতুন গাড়ি কিনেছিলেন, এক ককটেলেই শেষ সব; কান্নায় ভেঙে পড়লেন উদ্যোক্তা

নতুন গাড়ি কিনেছিলেন, এক ককটেলেই শেষ সব; কান্নায় ভেঙে পড়লেন উদ্যোক্তা
ভিডিও ডেস্ক
নতুন গাড়ি কিনেছিলেন, এক ককটেলেই শেষ সব; কান্নায় ভেঙে পড়লেন উদ্যোক্তা
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
নতুন গাড়ি কিনেছিলেন, এক ককটেলেই শেষ সব; কান্নায় ভেঙে পড়লেন উদ্যোক্তা
‘৩১ বছর সবজি বিক্রি করে বাড়ি বানিয়েছি, এখন দোকানে না বসলে ভাল্লাগে না’৩৯ মিনিট আগে
কর্মস্থলে ফিরছেন পোশাকশ্রমিকরা, সতর্ক অবস্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী৪০ মিনিট আগে
স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে মাছ কাটেন, সংসার চলে কোনোমতে২ ঘণ্টা আগে