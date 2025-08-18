রাস্তা বন্ধ করে স্কুলের প্রাচীর নির্মাণ, ৫০ হাজার টাকা উৎকোচ দাবি

আব্দুল বাশির, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৫০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করে তা না পেয়ে চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে স্কুলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজ করার অভিযোগ উঠেছে এক প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের হরিপুর সাহাপাড়া এলাকায় কয়েকটি পরিবারের অভিযোগ খোসালডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোসলেমা খাতুনের বিরুদ্ধে।
জয়পুরহাট জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী এসএম রাশেদুল আলম সবুজ বলেছেন, “এখনও আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা আছে। তার পরেও আপনারা চেয়ার পেয়েছেন। আওয়ামী লীগের পদে আছেন, এরকম আজকের প্রোগ্রামেও আছেন। মামলার আসামি ৩-৪ টা হত্যা মামলাও আছে, তারা চাকরি করছে, ব্যবসা করছে।”১৪ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী সেবায় অনিয়ম ও হয়রানির অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে দুদক। অভিযানে খাবার সরবরাহে অনিয়ম ও অ্যাম্বুলেন্স ভাড়ায় অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণ মেলে। চিকিৎসক সংকট ও যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকায় ভোগান্তিতে রয়েছেন রোগীরা।১৭ মিনিট আগে
দৈনিক যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি মো. ফজলে রাব্বি ও আরটিভির আখাউড়া প্রতিনিধি মো. সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে। আখাউড়ায় ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের অনিয়ম-দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করায় এদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এর প্রতিবাদে ১৮ আগস্ট সোমবার বেলা ১২টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার...২০ মিনিট আগে
দিনাজপুরের খানসামার মাঝিয়ালির চরবাসীর জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নৌকা প্রদান করা হয়েছে। আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর দ্রুত উদ্যোগ নেন ইউএনও কামরুজ্জামান সরকার। নতুন নৌকা পেয়ে চরবাসী স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।২৫ মিনিট আগে