Ajker Patrika
> ভিডিও

ইন্ডাস্ট্রির সিন্ডিকেট নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন মন্দিরা চক্রবর্তী

ভিডিও ডেস্ক

শোবিজ অঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছেন অভিনেত্রী মন্দিরা চক্রবর্তী। তাঁর অভিযোগ, প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন না করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কেউ স্টার হয়ে জন্মায় না বলেও এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী মন্তব্য করেন তিনি।

বিষয়:

অভিনেত্রীবিনোদন-ভিডিওঅভিযোগভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

‘গ্রেপ্তার জাসদ নেতাকে থানায় সমাদর’, ওসিসহ তিন কর্মকর্তা প্রত্যাহার

এবার কাকে বিয়ে করলেন দুবাইয়ের রাজকন্যা শেখা মাহরা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সম্পর্কিত

ইন্ডাস্ট্রির সিন্ডিকেট নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন মন্দিরা চক্রবর্তী

ইন্ডাস্ট্রির সিন্ডিকেট নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন মন্দিরা চক্রবর্তী

রাজশাহীর রোগীদের জন্য ১৭ কোটি টাকার ওষুধ এনে দিলেন শীর্ষ

রাজশাহীর রোগীদের জন্য ১৭ কোটি টাকার ওষুধ এনে দিলেন শীর্ষ

সব সময় খেলি জেতার জন্য, ভবিষ্যতেও খেলব জেতার জন্যই: লিটন

সব সময় খেলি জেতার জন্য, ভবিষ্যতেও খেলব জেতার জন্যই: লিটন

টিবিসির কাজকে গুরুত্ব দিচ্ছেন ফারিয়া শাহরিন

টিবিসির কাজকে গুরুত্ব দিচ্ছেন ফারিয়া শাহরিন