Ajker Patrika
> ভিডিও

সৌম্যর সেঞ্চুরি না পাওয়ায় আফসোসে পুড়ছেন বিসিবি সভাপতি

ভিডিও ডেস্ক

বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ চলাকালীন তিন ফরম্যাটের অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা বলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বৃহস্পতিবার মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চলমান বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের ফাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বিসিবি সভাপতি আজকের ম্যাচে সৌম্য সেঞ্চুরি না পাওয়ায় আফসোসে করে প্রতিক্রিয়া জানান।

বিষয়:

খেলা-ভিডিওভিডিও
