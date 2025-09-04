নারী কটূক্তিকারীকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার, মামলা করল রাবি ছাত্রদল

ভিডিও ডেস্ক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ‘জুলাই ৩৬’ হলের ৯১ জন শিক্ষার্থীকে ‘বিনা পারিশ্রমিকে যৌনকর্মী’ বলা সেই ছাত্রদল নেতাকে আজীবন বহিষ্কার করেছে শাখা ছাত্রদল। বৃহস্পতিবার ৪ সেপ্টেম্বর সকালে শাখার দপ্তর সম্পাদক নাফিউল ইসলাম জীবনের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের ডিজিটাল আইনে নারী শিক্ষার্থীদের কটুক্তি ও সাইবার বুলিং আইনে মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্ত আনিসুর রহমান মিলন রাবির দর্শন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম হল ছাত্রদলের সহসভাপতি ছিলেন। তার বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলায়।
রাজশাহীর মোল্লাপাড়ায় পাহাড়িয়াদের উচ্ছেদ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ভয়ভীতি দেখিয়ে অল্প টাকার বিনিময়ে ঘর ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের। তবে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আপাতত থেমে গেছে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া।৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল মনে করেন, ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ–কোয়াবের প্রেসিডেন্ট পদে একজন বর্তমান খেলোয়াড় থাকলেই ভালো হয়।বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় মিরপুরে সংগঠনের নির্বাচনে ভোট প্রদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।১ ঘণ্টা আগে
জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের জেরা করেছেন নিযুক্ত প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ও আইনজীবী আমির হোসেন।১ ঘণ্টা আগে
ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন কৃষকরা। চলতি মৌসুমে পান চাষে ভালো ফলন হলেও বাজারে ন্যায্য দাম না পাওয়ায় কৃষকদের মাথায় হাত পড়েছে। উৎপাদন খরচের তুলনায় পান বিক্রি করে তারা যে দাম পাচ্ছেন, তা চরমভাবে হতাশাজনক বলছেন অনেক পানচাষি।৫ ঘণ্টা আগে