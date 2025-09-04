Ajker Patrika
> ভিডিও

নারী কটূক্তিকারীকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার, মামলা করল রাবি ছাত্রদল

ভিডিও ডেস্ক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ‘জুলাই ৩৬’ হলের ৯১ জন শিক্ষার্থীকে ‘বিনা পারিশ্রমিকে যৌনকর্মী’ বলা সেই ছাত্রদল নেতাকে আজীবন বহিষ্কার করেছে শাখা ছাত্রদল। বৃহস্পতিবার ৪ সেপ্টেম্বর সকালে শাখার দপ্তর সম্পাদক নাফিউল ইসলাম জীবনের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের ডিজিটাল আইনে নারী শিক্ষার্থীদের কটুক্তি ও সাইবার বুলিং আইনে মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্ত আনিসুর রহমান মিলন রাবির দর্শন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম হল ছাত্রদলের সহসভাপতি ছিলেন। তার বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলায়।

বিষয়:

রাজশাহীশিক্ষার্থীরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলবহিষ্কার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

পাহাড়িয়াদের মহল্লা—ভয় দেখিয়ে দেওয়া হয় টাকা, ‘খাসির খানা’ হচ্ছে না

পাহাড়িয়াদের মহল্লা—ভয় দেখিয়ে দেওয়া হয় টাকা, ‘খাসির খানা’ হচ্ছে না

নারী কটূক্তিকারীকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার, মামলা করল রাবি ছাত্রদল

নারী কটূক্তিকারীকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার, মামলা করল রাবি ছাত্রদল

কারেন্ট খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে প্রেসিডেন্ট হলেই ভালো হয়: তামিম ইকবাল

কারেন্ট খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে প্রেসিডেন্ট হলেই ভালো হয়: তামিম ইকবাল

জুলাই অভ্যুত্থানের মামলায় রাজসাক্ষীকে জেরা—উঠে এসেছে যেসব বিষয়

জুলাই অভ্যুত্থানের মামলায় রাজসাক্ষীকে জেরা—উঠে এসেছে যেসব বিষয়