‘ডিমের দাম ডজনপ্রতি ৩০-৪০ টাকা বাড়লে সাধারণ মানুষ খাবে কী’

‘ডিমের দাম ডজনপ্রতি ৩০-৪০ টাকা বাড়লে সাধারণ মানুষ খাবে কী’
ভিডিও ডেস্ক
আপডেট : ০৬ নভেম্বর ২০২৬, ১৯: ৪২
‘ডিমের দাম ডজনপ্রতি ৩০-৪০ টাকা বাড়লে সাধারণ মানুষ খাবে কী’
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‘ডিমের দাম ডজনপ্রতি ৩০-৪০ টাকা বাড়লে সাধারণ মানুষ খাবে কী’
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