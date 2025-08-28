রাকসু নির্বাচন ১৩ দিন পিছিয়ে আবার এগিয়েছে ২ দিন, ভোট ২৫ সেপ্টেম্বর

ভিডিও ডেস্ক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল ছাত্র সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের তফসিল চতুর্থবারের মতো পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে রাকসু'র প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞাপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়। এতে হিন্দু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মহাষষ্ঠীর বিষয়টি বিবেচনা করে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
সাদাপাথর লুটের ঘটনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠিত উচ্চতর তদন্ত প্রতিনিধিদল সিলেটের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে গণশুনানি করেছে। কমিটির আহ্বায়ক ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কারের সচিব জাহেদা পারভীনের নেতৃত্বে তদন্ত দল আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সিলেট সার্কিট হাউসে এ শুনানি পরিচালন১৭ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ১১ বছর পর আবারও বাংলাদেশে পা রাখল নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দল। ২৭ আগস্ট (বুধবার) সকালে ঢাকায় পৌঁছায় তারা। সেখান থেকে দুপুরের ফ্লাইটেই সিলেটে এসে পৌছায় সফরকারীরা।১৮ ঘণ্টা আগে
খুলনায় ৭ দফা দাবিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদ স্মারকলিপি প্রদান করেছে। ২৭ আগস্ট বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে খুলনা জেলা শাখার উদ্যোগে খুলনা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার নিকট স্মারকলিপি১৮ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের পারকি সমুদ্র সৈকতে চলমান ‘পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। আজ বুধবার দুপুরে তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি ঘুরে দেখেন।১৮ ঘণ্টা আগে