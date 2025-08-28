Ajker Patrika
রাকসু নির্বাচন ১৩ দিন পিছিয়ে আবার এগিয়েছে ২ দিন, ভোট ২৫ সেপ্টেম্বর

ভিডিও ডেস্ক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল ছাত্র সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের তফসিল চতুর্থবারের মতো পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) রাতে রাকসু'র প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞাপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়। এতে হিন্দু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মহাষষ্ঠীর বিষয়টি বিবেচনা করে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

