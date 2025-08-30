Ajker Patrika
> ভিডিও

ডাকসুতে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদপ্রার্থীরা কেন ব্যতিক্রম, কী ভাবছেন তাঁরা

কাওসার আহম্মেদ রিপন, ঢাকা

দীর্ঘ ছয় বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। ক্যাম্পাসজুড়ে চলছে নির্বাচনী বর্ণিল প্রচারণা। সব পদেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিললেও, ব্যতিক্রম মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন-বিষয়ক সম্পাদক পদ। এই পদের প্রার্থীরা কে কী ভাবছে?

বিষয়:

ডাকসুভিডিওমুক্তিযুদ্ধঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

২০১৪, ১৮ ও ২৪-এর নির্বাচনের দায় নেবে না উপজেলা নির্বাচন অফিসারেরা

২০১৪, ১৮ ও ২৪-এর নির্বাচনের দায় নেবে না উপজেলা নির্বাচন অফিসারেরা

সম্পর্কিত

ডাকসুতে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদপ্রার্থীরা কেন ব্যতিক্রম, কী ভাবছেন তাঁরা

ডাকসুতে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদপ্রার্থীরা কেন ব্যতিক্রম, কী ভাবছেন তাঁরা

ফ্যাসিবাদী-কর্তৃত্ববাদী শাসন যেন না আসে, এটাই ছিল জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা: মিয়া গোলাম পরওয়ার

ফ্যাসিবাদী-কর্তৃত্ববাদী শাসন যেন না আসে, এটাই ছিল জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা: মিয়া গোলাম পরওয়ার

নুরের উপর হামলার প্রতিবাদে রংপুরে গণধিকার পরিষদের বিক্ষোভ ও সমাবেশ

নুরের উপর হামলার প্রতিবাদে রংপুরে গণধিকার পরিষদের বিক্ষোভ ও সমাবেশ

কবরের দৃশ্যে ডুবে গিয়ে ইমোশনাল হলেন অভিনেতা তৌসিফ

কবরের দৃশ্যে ডুবে গিয়ে ইমোশনাল হলেন অভিনেতা তৌসিফ