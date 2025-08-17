Ajker Patrika
> ভিডিও

তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের রাজনীতি ঠিক করব: ড. সামিনা লুৎফা

কাওসার আহম্মেদ রিপন, ঢাকা
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৩: ৪২

তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের রাজনীতি ঠিক করব বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফা নিত্রা। গতকাল ১৬ আগস্ট (শনিবার) টিএসসিতে ভাববৈঠকের আয়োজনে ‘শিক্ষা, গবেষণা ও রাজনীতি: আসন্ন ডাকসু নির্বাচন’ বিষয়ক এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

বিষয়:

টিএসসিভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

৬৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ: ডেলটা গ্রুপের চেয়ারম্যান ফারুকসহ ১৫ জনের নামে মামলা

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

‘মুসলিম ফ্রন্টগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, ইন্টেরিম ভেঙে দিন’

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

সম্পর্কিত

গ্রেপ্তার রিকশাচালক আজিজুরের পরিবারের সবাই প্রতিবন্ধী, করতেন না রাজনীতি

গ্রেপ্তার রিকশাচালক আজিজুরের পরিবারের সবাই প্রতিবন্ধী, করতেন না রাজনীতি

নেত্রকোনায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে বিরোধপূর্ণ জমিতে ধান রোপণ, সংঘাতের আশঙ্কা

নেত্রকোনায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে বিরোধপূর্ণ জমিতে ধান রোপণ, সংঘাতের আশঙ্কা

২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আলটিমেটাম বেরোবি শিক্ষার্থীদের

২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আলটিমেটাম বেরোবি শিক্ষার্থীদের

'এমনকি লাশেরাও পায়নি রেহাই'

'এমনকি লাশেরাও পায়নি রেহাই'