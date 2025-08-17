তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের রাজনীতি ঠিক করব: ড. সামিনা লুৎফা

কাওসার আহম্মেদ রিপন, ঢাকা
তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের রাজনীতি ঠিক করব বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফা নিত্রা। গতকাল ১৬ আগস্ট (শনিবার) টিএসসিতে ভাববৈঠকের আয়োজনে ‘শিক্ষা, গবেষণা ও রাজনীতি: আসন্ন ডাকসু নির্বাচন’ বিষয়ক এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
বাড়ির আশপাশ জঙ্গল ঘেরা। একটি জরাজীর্ণ টিন ও পাটকাঠির ছাপড়ি ঘর। তার মধ্যে বাস করে তিন সদস্যের পরিবার। বাবা আতিয়ার রহমান, মা নুরি বেগম শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ছোট ভাই ইঞ্জিল বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। ধানমন্ডি ৩২ এ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে গ্রেপ্তার রিকশাচালক আজিজুলের গ্রেপ্তারের খবর শুনে সেই পরিবারে নেমে এসেছে কালো৭ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার আটপাড়ায় ইটাখলা গ্রামে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিরোধপূর্ণ জমিতে ধান রোপণের অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। এতে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। দেখভালের দায়িত্বে থাকলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি ওসি।৮ ঘণ্টা আগে
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দাবি, গত আড়াই মাস ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করে আসলেও আমলে নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিভিন্ন সময় আশ্বাস দিয়ে আসলেও তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এ সময় ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আলটিমেটাম দেন শিক্ষার্থীরা।৮ ঘণ্টা আগে
'পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষও লাশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট হাসিনা ও তার অনুগত বাহিনী লাশের প্রতিও ন্যূনতম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি। এই ডকুমেন্টারিতে উঠে এসেছে চব্বিশের জুলাইয়ের রক্তাক্ত দিনগুলোতে খুনি হাসিনা ও তার দোসরদের হিংস্রতা, বর্বরতা আর নৃশংসতার চিত্র।৯ ঘণ্টা আগে