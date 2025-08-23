Ajker Patrika
> ভিডিও

শৈলকুপায় পাখির স্বর্গরাজ্য: গাছে গাছে ১০ হাজার পাখির আবাস

আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, ঝিনাইদহ 

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার আশুরহাট গ্রামে গাছে গাছে বাসা বেঁধেছে শামুক খোল, পানকৌড়ি ও সাদা সারস—সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। গ্রামবাসী পাখিদের অভিভাবক; ছানা পড়ে গেলে বাসায় তুলে দেয় তারা।

বিষয়:

শৈলকুপাপাখিঝিনাইদহভিডিও
