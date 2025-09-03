Ajker Patrika
রংপুরে জুলাই যোদ্ধাদের জন্য ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শুরু

ভিডিও ডেস্ক

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আয়োজনে ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ জন্য বিশেষ ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

৩ সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে রংপুর নগরের আলম নগরে কম্পিউটার কাউন্সিল কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

প্রশিক্ষণউদ্বোধনভিডিওবাংলাদেশ
