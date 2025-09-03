Ajker Patrika
খুলনার গল্লামারীতে থেমে আছে উন্নয়ন, বাড়ছে জনদুর্ভোগ

খুলনার গল্লামারী মোড়ে ডাস্টবিনের দুর্গন্ধ, ভাঙা রাস্তা ও অচল সেতুর কারণে জনদুর্ভোগ চরমে। সড়ক বিভাগের সংস্কারকাজ বন্ধ থাকায় বাড়ছে যানজট ও ভোগান্তি। বিশেষ করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন পড়ছেন চরম বিপাকে।

ভিডিওভোগান্তিযানজটখুলনাসংস্কার
