উধাও সাবেক বিএনপি নেতার এনজিও, প্রতিবন্ধী নছু মিয়াসহ অর্ধশত লোকের কপালে হাত!

ভিডিও ডেস্ক

প্রতি লাখে মাসে ২ হাজার টাকা লভ্যাংশ দেওয়ার আশায় প্রতিবন্ধী নছু মিয়া ভিক্ষাবৃত্তির টাকা জমা দিয়েছিলেন এনজিওতে। স্থানীয় এক বিএনপি নেতার মালিকানাধীন ইসলামিক মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড নামক একটি এনজিওতে টাকা জমা রেখেছিলেন স্ত্রী-সন্তান নিয়ে দুমুঠো ডাল-ভাত খেয়ে বাকি জীবন কাটাবেন বলে। কিন্তু আশার গুড়ে বালি। হঠাৎ এনজিও অফিস বন্ধ। খোঁজ নেই অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। নছু মিয়া খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, মো. সাইফুল ইসলাম ওরফে মিয়ার উদ্দিন নামের ওই বিএনপি নেতা সব টাকা নিয়ে পাড়ি জমিয়েছেন বিদেশে। নছু মিয়ার মতো এমন আরও অর্ধশতা।

এনজিওভিক্ষাবৃত্তিভিডিওবিএনপি
