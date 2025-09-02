Ajker Patrika
গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

ভিডিও ডেস্ক

সাধারণ মানুষের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে নিজের যাতায়াত করার ঘটনায় গাজীপুর মহানগর পুলিশ—জিএমপির কমিশনার ড. নাজমুল করিম খানকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সোমবার ১ সেপ্টেম্বর রাতে পুলিশ সদর দপ্তরের পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট-১ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ডিআইজি শরীফ উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। ওই আদেশে ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর করে নাজমুল করিম খানকে পুলিশ সদর দপ্তরে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

