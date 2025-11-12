Ajker Patrika
৬ বছর একই নম্বরের লটারির টিকিট কিনে অবশেষে জিতলেন কোটি টাকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

টানা ছয় বছরের অধ্যবসায়! নাছোড়বান্দা মন নিয়ে এক সেট লটারির নম্বরেই বিশ্বাস রেখেছিলেন। ফল শেষমেশ হাতেনাতে পেলেন উত্তর ক্যারোলিনার বাসিন্দা বারবারা মুনফোর্ড। সামান্য ধৈর্য আর বোনের ভরসায় ভাগ্য খুলে গেল বৃদ্ধার। সম্প্রতি ক্যাশ ৫ লটারিতে ১ লাখ ৫৪ হাজার ১৬৮ (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ কোটি টাকার বেশি)-এর বাম্পার জ্যাকপট জিতেছেন তিনি।

পেশায় শিক্ষিকা এবং চার নাতি-নাতনির দাদি বারবারা মুনফোর্ড টানা ছয় বছর ধরে একই নম্বরের টিকিট কিনছিলেন। নর্থ ক্যারোলিনা এডুকেশন লটারি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বারবারা তাঁর এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য তাঁর বোনকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। বারবারা বলেন, ‘আমার বোন আমাকে একই নম্বরগুলো খেলতে থাকতে বলেছিল। সে বলেছিল, আমি একদিন ঠিকই জিতব।’ বারবারা জানান, বোনের সেই বিশ্বাসই আজ সত্যি হলো।

গত সোমবার রাতে ড্র হওয়ার পর মধ্যরাতের ঠিক পরে বারবারা তাঁর লটারির নম্বর মিলিয়ে দেখেন। তাঁর টিকিটটিই সমস্ত বিজয়ী নম্বরের সঙ্গে মিলে যায়। উত্তেজিত বারবারা সেই মুহূর্তের কথা মনে করে বলেন, ‘ওহ গড, ওটা তো আমিই, ওটা তো আমিই, আমি জিতে গেছি!’ বিপুল আনন্দের পরে আসে আবেগের পালা। বারবারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, ‘আমি তখন ড্রয়িংরুমে বসে কাঁদছিলাম।’

তিনি হোপ মিলসের লিজিয়ন রোডের ‘লাকি স্টপ’ থেকে মাত্র এক ডলার দিয়ে এই ভাগ্য বদলকারী টিকিটটি কিনেছিলেন। এই লটারি জেতার সম্ভাবনা ছিল ৯ লাখ ৬২ হাজার ৫৯৮-এ মাত্র ১।

গতকাল মঙ্গলবার বারবারা তাঁর পুরস্কারের অর্থ গ্রহণ করেন। সব ধরনের ফেডারেল এবং রাজ্য কর কাটার পর তাঁর হাতে এসেছে ১ লাখ ১০ হাজার ৬১৬ ডলার।

বিপুল অঙ্কের এই টাকা দিয়ে কী করবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বারবারা হাসতে হাসতে বলেন, ‘আমি এখন ক্যাশ ৫-কে ভালোবাসি!’ তবে সব থেকে জরুরি যে কাজটি তিনি করবেন, তা হলো—বাকি থাকা সমস্ত বিল পরিশোধ করা।

বিষয়:

বিচিত্রলটারিল–র–ব–য–হটিকিট
