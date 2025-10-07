প্রতি রাতে সাপ হয়ে দংশন করেন স্ত্রী, প্রশাসনে অভিযোগ স্বামীর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের উত্তর প্রদেশের সীতাপুর জেলায় এক স্বামীর অভিযোগ ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনার ঝড়। লোধসা গ্রামের বাসিন্দা মেরাজ নামের ওই ব্যক্তি দাবি করেছেন, তাঁর স্ত্রী নাসিমুন প্রতি রাতে সাপের রূপ ধারণ করেন এবং তাঁকে কামড়ানোর চেষ্টা করেন। অদ্ভুত এই অভিযোগে রীতিমতো হতবাক স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও।
ঘটনাটি সামনে আসে সীতাপুরে আয়োজিত ‘সমাধান দিবসের’ অনুষ্ঠানে। এদিন জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ বিদ্যুৎ, রাস্তা বা রেশন কার্ড-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের আবেদন নিয়ে হাজির হন জেলা প্রশাসকের কাছে। কিন্তু সবার মধ্যে সবচেয়ে অবাক করা অভিযোগ শোনান মেরাজ। তিনি সরাসরি জেলা প্রশাসকের কাছে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘স্যার, আমার স্ত্রী নাসিমুন রাতে সাপে রূপ নেয়। সে আমাকে তাড়া করে কামড়ানোর জন্য।’
মেরাজ অভিযোগ করেন, একাধিকবার তাঁর স্ত্রী তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছেন। প্রতিবারই তিনি ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে প্রাণ বাঁচান। তাঁর ভাষায়, ‘আমাকে মানসিকভাবে প্রচণ্ড নির্যাতন করছে। কোনো এক রাতে ঘুমের মধ্যে সে আমাকে মেরেও ফেলতে পারে।’
এই অদ্ভুত অভিযোগ মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে। সেখানে নেটিজেনরা নানা মন্তব্য করতে থাকেন। একজন লিখেছেন, ‘সে কাকে কাকে কামড়েছে কে জানে!’ অন্য এক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেন, ‘তুমি কি ওর নাগমণি কোথাও লুকিয়ে রেখেছ?’ আবার কেউ মজা করে লেখেন, ‘তোমারও উচিত কোবরা হয়ে যাওয়া।’
আরেক ব্যবহারকারী সরাসরি বলিউডের প্রসঙ্গ টেনে এনে লেখেন, ‘লোকটা তো ভাগ্যবান, বিবাহিত জীবনে সে শ্রীদেবীকে পেয়েছে।’ এখানে প্রয়াত অভিনেত্রী শ্রীদেবীর ১৯৮৬ সালের বিখ্যাত সিনেমা ‘নাগিনা’র প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। সেই ছবিতে শ্রীদেবী অভিনয় করেছিলেন রূপ বদলানো সাপের চরিত্রে।
অভিযোগ হাতে পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে নেন। তিনি তদন্তের নির্দেশ দিয়ে উপবিভাগীয় কর্মকর্তা ও পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেন। এরই মধ্যে পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা বিষয়টিকে মানসিক হয়রানির অভিযোগ হিসেবেও দেখছে। কারণ মেরাজ দাবি করেছেন, তাঁর স্ত্রী ইতিমধ্যেই একবার তাঁকে কামড় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রায় রাতেই সাপের রূপ নিয়ে তাঁকে তাড়া করেন।
এ ঘটনার পর মেরাজ আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদনও জমা দিয়েছেন। সেই আবেদনে নিজের ভোগান্তির কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে তিনি প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন।
অভিযোগটি যতটা অবিশ্বাস্য শোনায়, ততটাই আলোচনার জন্ম দিয়েছে এলাকায়। অনেকেই মনে করছেন, এটি নিছকই মানসিক সমস্যার বহিঃপ্রকাশ। আবার কেউ কেউ বিষয়টিকে রসিকতার ছলে নিচ্ছেন। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।
সূত্র: এনডিটিভি
