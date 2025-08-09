চিড়িয়াখানার বাঘ-সিংহকে খাওয়াতে পোষাপ্রাণী দান করার আহ্বান

অনলাইন ডেস্ক
ডেনমার্কের একটি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ সেখানকার মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে ছোট পোষা প্রাণী দান করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
আলবর্গ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ তাদের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে জানিয়েছে, তারা চিড়িয়াখানার প্রাণীদের জন্য একটি ‘স্বাভাবিক খাদ্যশৃঙ্খল’ তৈরি করতে চাচ্ছেন। ‘প্রাণীর কল্যাণ এবং পেশাদারি সততা’ উভয়ের জন্যই এটি জরুরি বলে মনে করেন তাঁরা। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে, দান করা পোষা প্রাণীগুলোকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর মাধ্যমে ‘যথাযথভাবে’ চিড়িয়াখানার প্রাণীদের জন্য খাদ্যে পরিণত করা হবে।
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ পোস্টে উল্লেখ করেছে, ‘যদি আপনার কাছে কোনো সুস্থ প্রাণী থাকে, যা আপনি বিভিন্ন কারণে দান করতে চান, তাহলে নির্দ্বিধায় আমাদের কাছে দিতে পারেন।’
চিড়িয়াখানার পক্ষ থেকে গিনিপিগ, খরগোশ এবং মুরগির মতো প্রাণী দানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রাণীগুলোকে অচেতন করার পর সেগুলোকে মাংসাশী প্রাণীদের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বলছে, ‘এভাবে করলে কোনো কিছুই নষ্ট হবে না—এবং আমরা আমাদের মাংসাশী প্রাণীদের জন্য প্রাকৃতিক আচরণ, পুষ্টি এবং সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারব।’
এই অনলাইন আহ্বানের সঙ্গে একটি বনবিড়ালের ছবি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে বিড়ালটিকে দাঁত বের করে হাঁ করে থাকতে দেখা যায়। চিড়িয়াখানার ওয়েবসাইটের একটি লিংকেও তারা ঘোড়ার মতো প্রাণী গ্রহণ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছে।
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করেনি।
সূত্র: এপি
ডেনমার্কের একটি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ সেখানকার মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে ছোট পোষা প্রাণী দান করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
আলবর্গ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ তাদের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে জানিয়েছে, তারা চিড়িয়াখানার প্রাণীদের জন্য একটি ‘স্বাভাবিক খাদ্যশৃঙ্খল’ তৈরি করতে চাচ্ছেন। ‘প্রাণীর কল্যাণ এবং পেশাদারি সততা’ উভয়ের জন্যই এটি জরুরি বলে মনে করেন তাঁরা। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে, দান করা পোষা প্রাণীগুলোকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর মাধ্যমে ‘যথাযথভাবে’ চিড়িয়াখানার প্রাণীদের জন্য খাদ্যে পরিণত করা হবে।
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ পোস্টে উল্লেখ করেছে, ‘যদি আপনার কাছে কোনো সুস্থ প্রাণী থাকে, যা আপনি বিভিন্ন কারণে দান করতে চান, তাহলে নির্দ্বিধায় আমাদের কাছে দিতে পারেন।’
চিড়িয়াখানার পক্ষ থেকে গিনিপিগ, খরগোশ এবং মুরগির মতো প্রাণী দানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রাণীগুলোকে অচেতন করার পর সেগুলোকে মাংসাশী প্রাণীদের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বলছে, ‘এভাবে করলে কোনো কিছুই নষ্ট হবে না—এবং আমরা আমাদের মাংসাশী প্রাণীদের জন্য প্রাকৃতিক আচরণ, পুষ্টি এবং সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারব।’
এই অনলাইন আহ্বানের সঙ্গে একটি বনবিড়ালের ছবি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে বিড়ালটিকে দাঁত বের করে হাঁ করে থাকতে দেখা যায়। চিড়িয়াখানার ওয়েবসাইটের একটি লিংকেও তারা ঘোড়ার মতো প্রাণী গ্রহণ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছে।
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করেনি।
সূত্র: এপি
চীনের ঐতিহ্যবাহী শাওলিন মঠে নতুন বিধিনিষেধ চালু হওয়ার পর ৩০ জনেরও বেশি সন্ন্যাসী ও কর্মচারী মঠ ছেড়ে চলে গেছেন। নতুন নিযুক্ত মঠাধ্যক্ষ শি ইয়েইনলে কঠোর নিয়ম চালু করায় এই পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। নতুন নিয়মে মোবাইল ব্যবহারের সময় কমানো, কঠোর খাদ্যাভ্যাস এবং দীর্ঘ কর্মঘণ্টা বাধ্যতামূলক করা...২৭ মিনিট আগে
বিশ্বের সবচেয়ে বড় হা বা ‘সবচেয়ে বড় মুখ খোলার’ রেকর্ড নিজের দখলে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার তরুণ আইজ্যাক জনসন। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, মুখ খোলা অবস্থায় তাঁর ওপরের দাঁত থেকে নিচের দাঁত পর্যন্ত দূরত্ব ১০ দশমিক ১৯৬ সেন্টিমিটার বা ৪ দশমিক ০১৪ ইঞ্চি, যা একটি বেসবলের...২ দিন আগে
ফ্রান্সের হাউত-ভোজ এলাকায় কয়েকজন কৃষক নিজেদের জমিতে অবৈধভাবে বসতি গড়ে তোলা স্কোয়াটারদের (যাযাবর গোষ্ঠী) তাড়াতে এক অদ্ভুত ও তীব্র পন্থা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা ট্র্যাক্টরের সাহায্যে মল ও পানি মিশিয়ে একধরনের তরল বর্জ্য স্কোয়াটারদের ক্যারাভ্যানের (গাড়ির বহর) ওপর ছিটিয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনার ভিডিও সামাজিক...৩ দিন আগে
এই ঘটনার জেরে চীনের পূর্বাঞ্চলীয় জিয়াংসু প্রদেশের পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীল ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগে তদন্ত চলছে। সিস্টার হংয়ের ঘটনা সামনে আসতেই চীনা নেটিজেনদের একাংশের মধ্যে আলোচনায় আসে ২০১৬ সালের আরেক প্রতারণার কাহিনি।৬ দিন আগে