Ajker Patrika
ল–র–ব–য–হ

২৫০ কেজি ওজন নিয়েও লাফাত ক্যাঙ্গারুর পূর্বপরুষেরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
২৫০ কেজি ওজন নিয়েও লাফাত ক্যাঙ্গারুর পূর্বপরুষেরা
ছবি: সংগৃহীত

আধুনিক কালের ক্যাঙ্গারুদের লাফিয়ে চলার সক্ষমতা আমাদের সবার জানা। এদের ওজন সম্পর্কেও আমরা জানি। সাধারণত পুরুষ ক্যাঙ্গারুদের ওজন সর্বোচ্চ ৯০ কেজি এবং স্ত্রী ক্যাঙ্গারুর ওজন সর্বোচ্চ ৪০ কেজি হয়ে থাকে। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন অস্ট্রেলিয়ার বুকে ২৫০ কেজি ওজনের দানবীয় ক্যাঙ্গারুরা ঘুরে বেড়াত, তারা কি আদৌ লাফাতে পারত? দীর্ঘদিনের এই বৈজ্ঞানিক বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটির এক নতুন গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, বেশি ওজন থাকা সত্ত্বেও এই ক্যাঙ্গারুগুলোর শারীরিক গঠন লাফানোর জন্য সক্ষম ছিল।

গবেষণার প্রধান ডা. মেগান জোন্স জানান, আধুনিক যুগের ক্যাঙ্গারুরা যখন লাফায়, তখন তাদের অ্যাকিলিস টেন্ডন প্রচুর পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করে। ক্যাঙ্গারু যত বড় হবে, এই টেন্ডনের ওপর চাপ তত বাড়বে। এর আগে ধারণা করা হতো, ওজন ১৫০ কেজির বেশি হলে হাড় বা টেন্ডন সেই চাপ নিতে না পেরে ছিঁড়ে বা ভেঙে যাওয়ার কথা।

তবে গবেষক দল ফসিল বা জীবাশ্ম পরীক্ষা করে নতুন কিছু বিষয় খুঁজে পেয়েছেন। গবেষকেরা ২৫০ কেজি ওজনের ‘স্থেনুরাইন’ ও ‘প্রোটেমনোডন’ প্রজাতির ক্যাঙ্গারুর পায়ের চতুর্থ মেটাটারসাল (হাড়) পরীক্ষা করে দেখেন। তারা দেখতে পান, লাফানোর সময় যে পরিমাণ চাপের সৃষ্টি হয়, তা সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তি এই হাড়গুলোর ছিল।

ওই ক্যাঙ্গারুর গোড়ালির হাড়ের গঠন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সেখানে আধুনিক কালের ক্যাঙ্গারুর তুলনায় অনেক বেশি মোটা এবং মজবুত টেন্ডন যুক্ত থাকার জায়গা ছিল, যা বিশাল ওজন নিয়েও লাফাতে সাহায্য করত।

গবেষকেরা মনে করেন, বিশাল আকৃতির এই ক্যাঙ্গারুরা হয়তো আধুনিক লাল ক্যাঙ্গারুর মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বা মাইলের পর মাইল লাফিয়ে চলতে পারত না। বরং তারা খুব দ্রুতগতিতে শিকারির হাত থেকে বাঁচতে বা কঠিন ভূখণ্ড অতিক্রমের জন্য অল্প দূরত্বে লাফিয়ে চলত। অনেক ক্ষেত্রে তারা হয়তো খুব ধীর গতিতে লাফাত, যাতে শরীরের ওপর চাপ কম পড়ে।

এর আগের অনেক গবেষণায় দাবি করা হয়েছিল, বড় আকারের কারণে এই ক্যাঙ্গারুরা লাফানোর বদলে মানুষের মতো হাঁটত। কিন্তু ডা. মেগান জোন্স ও তাঁর দল সরাসরি জীবাশ্মের গঠন থেকে এই তথ্য বের করেছেন, যা আগের তত্ত্বগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির প্যালিওন্টোলজিস্ট ড. গিলবার্ট প্রাইস বলেন, ‘এই গবেষণা প্রমাণ করে যে বিশাল ক্যাঙ্গারুদের শরীরের অনুপাত এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছিল, যা যান্ত্রিকভাবে তাদের লাফানো সম্ভব করে তুলেছিল।’

তথ্যসূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

বিষয়:

অস্ট্রেলিয়াবন্য প্রাণীগবেষণাল–র–ব–য–হবিজ্ঞান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গোপালগঞ্জ-৩: বঙ্গবন্ধুর কবর জিয়ারত করে নির্বাচনী প্রচারে সাবেক বিএনপি নেতা হাবিব

বাংলাদেশে জামায়াতকে ‘বন্ধু’ হিসেবে চায় যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন কূটনীতিকের অডিও ফাঁস

অভিজ্ঞতা ছাড়াই স্কয়ার গ্রুপে চাকরি, চলছে আবেদন

কেরানীগঞ্জে বিএনপি নেতাকে গুলি

বাংলাদেশের দাবি আইসিসি না মানলে বিশ্বকাপ বর্জন করবে পাকিস্তানও

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

২৫০ কেজি ওজন নিয়েও লাফাত ক্যাঙ্গারুর পূর্বপরুষেরা

২৫০ কেজি ওজন নিয়েও লাফাত ক্যাঙ্গারুর পূর্বপরুষেরা

ডেটিং অ্যাপে পরিচয়, দেখা করতে গিয়ে ছুরিকাঘাত করলেন তরুণী

ডেটিং অ্যাপে পরিচয়, দেখা করতে গিয়ে ছুরিকাঘাত করলেন তরুণী

শূকর জবাইয়ে সহায়তা চেয়ে পোস্ট তরুণীর, পরদিনই হাজারো মানুষের ঢল

শূকর জবাইয়ে সহায়তা চেয়ে পোস্ট তরুণীর, পরদিনই হাজারো মানুষের ঢল

ওপর থেকে পড়ল পাখির বিষ্ঠা, ভারতে আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্নামেন্টের ম্যাচ বন্ধ

ওপর থেকে পড়ল পাখির বিষ্ঠা, ভারতে আন্তর্জাতিক টেনিস টুর্নামেন্টের ম্যাচ বন্ধ