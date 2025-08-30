সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার শাহাপুর গ্রামে ডোবার পানিতে পড়ে রোহান নামের আড়াই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।
ভারতে ভালো চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ময়মনসিংহ থেকে এক তরুণীকে সাতক্ষীরায় এনে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় গতকাল শুক্রবার রাতে কালীগঞ্জ উপজেলার কাটুনিয়া গ্রাম থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্যদের গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে। ওই তরুণী আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন।
সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ঘোড়া প্রতীকের প্রার্থীর পক্ষে ভোট চেয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার অভিযোগে এক আনছার সদস্যকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে মৌখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্বাচনের দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ তাঁকে আটক করে।
সন্তান জন্মের পর অসুস্থ হয়ে সাফজয়ী নারী ফুটবলার রাজিয়া সুলতানা (২১) মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মীনাথপুর গ্রামে বাবার বাড়ি থেকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলায় উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষ করে সফলতা পাচ্ছেন চাষিরা। মাছে মড়ক না লাগা, অতি দ্রুত বড় হওয়া এবং মাত্র তিন মাসে বিনিয়োগ করা অর্থের দ্বিগুণ ফিরে পাওয়ায় সংঘবদ্ধভাবে এই পদ্ধতিতে ঝুঁকছেন তাঁরা। মৎস্য অধিদপ্তরের একটি প্রকল্পের আওতায় বাগদা চিংড়ির এ চাষাবাদে উৎসাহ জোগাচ্ছে
সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার নলতা ইউপি চেয়ারম্যান মো. আজিজুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। নাশকতার মামলায় অভিযোগ গঠন হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নিয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। এ সংক্রান্ত একটি চিঠি গতকাল সোমবার নলতা ইউনিয়ন পরিষদে এসে পৌঁছায়।
সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে বালুভর্তি ট্রলির চাপায় জিম বাবু (১৩) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জীরনগাছা-দক্ষিণ শ্রীপুর সড়কের জীরনগাছা মোড়সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হেনেছে। তছনছ করেছে সবকিছু। খাবার মিলছে না, রাত কাটাতে হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে। কয়েক বছর পরপর এমন হয়েছে সাতক্ষীরা-৩ আসনের ভোটের মাঠ আশাশুনি, দেবহাটা ও কালীগঞ্জ উপজেলার মানুষদের সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, নেতারা শুধু নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এলেই খাতির জমাতে চান। আগামী
সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলায় পানিতে ডুবে জাহানারা খাতুন (৯১) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার ভোরে বাড়ির পাশে খালে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয় বলে ধারণা করছে পরিবার ও স্থানীয়রা।
সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে চিংড়িতে জেলি পুশের দায়ে তপন মণ্ডল (৩২) নামের এক ব্যবসায়ীকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় জব্দ করা ২৫ কেজি চিংড়ি আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।
সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে এক যুগলকে আপত্তিকর অবস্থায় পাওয়ায় মারধর করে পুলিশে দিয়েছে জনতা। আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের এক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
কালীগঞ্জের কৃষ্ণনগরে ক্ষতিকর রাসায়নিক দিয়ে কাঁচা আম পাকানোর দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত অলির রহমান (৩৮) নামের একজন আম ব্যবসায়ীকে ১৫ দিন কারাদণ্ড দিয়েছেন। গতকাল রোববার বেলা ২টার দিকে উপজেলার কৃষ্ণনগর বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আজাহার আলী।
সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় স্ত্রী নিহত ও স্বামী আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সাতক্ষীরা-মুন্সিগঞ্জ মহাসড়কের কালীগঞ্জ উপজেলার কলেজ মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে যাত্রীবাহী বাসের। এতে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে সাতক্ষীরা-কালীগঞ্জ মহাসড়কের ভাড়াশিমলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে এক ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিধবা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড করে দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা গতকাল রোববার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের জাতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় থাকবে তরুণ-যুবকেরা বলে মন্তব্য করেছেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সাধারণ সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার।
সাতক্ষীরা কালীগঞ্জে এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় শারমিন সুলতানা (১৭) নামে এক স্কুলছাত্রী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে...