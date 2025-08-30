Ajker Patrika

কালীগঞ্জ (সাতক্ষীরা)

বাবা ঘুমিয়ে আর মা কাজে ব্যস্ত, শিশুর লাশ মিলল ডোবায়

সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার শাহাপুর গ্রামে ডোবার পানিতে পড়ে রোহান নামের আড়াই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

ভারতে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

সাতক্ষীরায় প্রার্থীর পক্ষে ভোট চেয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস, আনসার সদস্য আটক

সন্তান জন্মদানের পর নারী ফুটবলার রাজিয়ার মৃত্যু

‘উন্নত সনাতন’ পদ্ধতিতে বাগদা চাষির মুখে হাসি

নাশকতা মামলায় অভিযোগ গঠন, সাতক্ষীরায় ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত

কালীগঞ্জে ট্রলির চাপায় কিশোর নিহত

সাতক্ষীরা-৩: তিন দলের বড় চ্যালেঞ্জ ‘দুর্যোগ’

কালীগঞ্জে পানিতে ডুবে বৃদ্ধার মৃত্যু

চিংড়িতে জেলি পুশের দায়ে ব্যবসায়ীকে কারাদণ্ড

কালীগঞ্জে যুগলকে আপত্তিকর অবস্থায় পেয়ে মারধর করে পুলিশে সোপর্দ

কৃষ্ণনগরে কাঁচা আম রাসায়নিক দিয়ে পাকানোর দায়ে ব্যবসায়ীর কারাদণ্ড

ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল স্ত্রীর, স্বামী হাসপাতালে

কালীগঞ্জে গাছের সঙ্গে বাসের ধাক্কা, আহত ৩০

ভাতার কার্ডের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

‘অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে অগ্রণী ভূমিকায় থাকবে তরুণ-যুবকেরা’

এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

