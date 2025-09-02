টিকটকের যে ফিডে শুধু বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিষয়ক ভিডিও দেখা যায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বর্তমান ডিজিটাল যুগে সোশ্যাল মিডিয়া কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও জায়গা করে নিচ্ছে। এর মধ্যে টিকটকের স্টেম (STEM) ফিড একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ, যা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিতবিষয়ক শিক্ষামূলক ও তথ্যবহুল ভিডিওগুলো ব্যবহারকারীদের কাছে সহজে পৌঁছে দেয়।
টিকটক স্টেম ফিড কী
টিকটক স্টেম ফিড হলো টিকটকের একটি বিশেষ ফিচার, যেখানে স্টেমসম্পর্কিত বিভিন্ন ভিডিও, টিউটোরিয়াল, এক্সপেরিমেন্ট, হ্যাকস এবং জ্ঞানবর্ধক কনটেন্ট এক জায়গায় সংগৃহীত থাকে। এই ফিডের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা বিনোদনের পাশাপাশি শিক্ষণীয় ও প্রেরণামূলক বিষয়ও উপভোগ করতে পারেন।
এই ফিড মূলত শিক্ষার্থীদের স্টেম বিষয়ে আগ্রহ বাড়ানো, নতুন ধারণা শেখানো এবং জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে তৈরি। বিভিন্ন বিজ্ঞানী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং স্টেম উৎসাহী ক্রিয়েটররা এই ফিডে তাঁদের কনটেন্ট শেয়ার করে থাকেন।
এই ফিডে শুধু বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (STEM) বিষয়ক ভিডিও দেখানো হয়। স্টেম ফিডে যে কনটেন্ট প্রদর্শিত হয়, তা একটি পর্যালোচনার (রিভিউ) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাচাই করা হয়, যেন তা শিক্ষামূলকভাবে সঠিক এবং উপযুক্ত হয়। বিভিন্ন স্বাধীন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে অংশীদারত্বে কাজ করে, যাতে স্টেম ফিডের জন্য মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য কনটেন্ট তৈরি ও যাচাই করা যায়।
টিকটকে স্টেম ফিড চালু করবেন যেভাবে
আপনার ডিভাইসে টিকটকের সর্বশেষ সংস্করণ চালু থাকলে স্টেম ফিড ডিফল্ট চালু থাকার কথা। তবে কারও ফোনে এই ফিড দেখা না গেলে তা সেটিংস থেকে চালু করা যায়। এ জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন।
১. টিকটক অ্যাপটি খুলুন।
২. নিচের ডান দিকে থাকা ‘প্রোফাইল’ অপশনে ট্যাপ করুন।
৩. ওপরের ডান কোনায় থাকা মেনু বোতামে (☰) চাপ দিন।
৪. এবার ‘সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি’ অপশনটি নির্বাচন করুন।
৫. এরপর ‘কনটেন্ট প্রিফারেন্সেস’-এ যান।
৬. সেখানে স্টেম ফিড অপশনটি খুঁজে বের করুন।
৭. অপশনটির পাশে থাকা ‘টগল’ বাটনে ট্যাপ করে সেটি চালু বা বন্ধ করুন।
