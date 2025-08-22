Ajker Patrika
> প্রযুক্তি
> নো হাউ

টিকটকে সফল কনটেন্ট তৈরিতে অ্যানালিটিকস যেভাবে সাহায্য করে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
টিকটকের অ্যানালিটিকস সাধারণত তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। ছবি: টিকটক অন ফোন
টিকটকের অ্যানালিটিকস সাধারণত তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। ছবি: টিকটক অন ফোন

একসময় ভিডিও কনটেন্টের ক্ষেত্রে ছিল ইউটিউবের রাজত্ব সীমাবদ্ধ। তবে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ছোট দৈর্ঘ্যের ভিডিও দিয়ে এ রাজত্বে ভাগ বসিয়েছে টিকটক। সারা বিশ্বে কয়েক শ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর এ প্ল্যাটফর্ম কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি হয়ে উঠেছে ব্র্যান্ড, কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও বিশ্লেষকদের জন্য এক অপরিহার্য মার্কেটিং টুল। তবে একটি ভিডিও সফল কি ব্যর্থ, তা বোঝার জন্য শুধু লাইক বা ভিউ গোনাই যথেষ্ট নয়। সেখানে প্রয়োজন পড়ে টিকটক অ্যানালিটিকসের।

অ্যানালিটিকস কী

টিকটক অ্যানালিটিকস হলো প্ল্যাটফর্মটির একটি অন্তর্নির্মিত টুল, যা ব্যবহারকারীদের তাঁদের কনটেন্ট পারফরম্যান্স, ফলোয়ার ডেটা ও দর্শকদের আচরণ বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে। এটি বিশেষ করে কনটেন্ট ক্রিয়েটর, ইনফ্লুয়েন্সার ও ব্র্যান্ড মার্কেটারদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যানালিটিকস বোঝার প্রয়োজনীয়তা কী

অ্যানালিটিকস বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। যেমন—

কনটেন্ট ক্রিয়েটরেরা বুঝতে পারেন কোন ধরনের কনটেন্ট বেশি সাড়া ফেলছে।

ব্র্যান্ড ও মার্কেটাররা তাঁদের টার্গেট অডিয়েন্স অনুযায়ী ক্যাম্পেইন কাস্টমাইজ করতে পারেন।

ই-কমার্স ব্যবসায়ীরা পণ্যের প্রচারের জন্য সঠিক ইনফ্লুয়েন্সার নির্বাচন করতে পারেন।

টিকটক অ্যানালিটিকসে যা পাওয়া যায়

টিকটকের অ্যানালিটিকস সাধারণত তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—

প্রোফাইল ওভারভিউ: মোট ফলোয়ার সংখ্যা, ভিডিও ভিউস, প্রোফাইল ভিজিট ইত্যাদি।

কনটেন্ট: প্রতিটি ভিডিও কেমন পারফর্ম করছে, তা বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন: ভিউ কাউন্ট, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, অ্যাভারেজ ওয়াচটাইম, ট্রাফিক সোর্স ও অডিয়েন্স লোকেশন

ফলোয়ার ইনসাইটস: ফলোয়ারদের বয়স, লিঙ্গ, অবস্থান ও কখন তাঁরা সবচেয়ে বেশি অ্যাকটিভ–এসব ডেটা জানা যায়। এর ফলে সময় বুঝে কনটেন্ট পোস্ট করা সহজ হয়।

এই অ্যানালিটিকস কোথায় পাবেন

তিনটি উপায়ে টিকটক অ্যানালিটিকস অ্যাকসেস করতে পারেন—

টিকটক অ্যাপের মাধ্যমে: যদি আপনি মোবাইল অ্যাপে টিকটক ব্যবহার করেন, তাহলে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন—

১. আপনার প্রোফাইলে যান

২. ওপরের ডান কোনার মেনু বারে (তিন ডট বা তিনটি আনুভূমিক লাইনে) ট্যাপ করুন।

৩. ‘টিকটক স্টুডিও’ অপশন নির্বাচন করুন।

৪. এরপর ‘অ্যানালিটিকস’ অপশনটি খুঁজে বের করুন

ওয়েব ব্রাউজার থেকে

যদি আপনি কম্পিউটার বা মোবাইল ব্রাউজার দিয়ে টিকটক স্টুডিও ওয়েব ব্যবহার করেন, তাহলে স্ক্রিনের বাম পাশে থাকা ‘অ্যানালিটিকস’ ট্যাবে ক্লিক করুন।

টিকটক স্টুডিও অ্যাপ ব্যবহার করে

যদি আপনি আলাদা টিকটক স্টুডিও অ্যাপ ব্যবহার করেন, তাহলে অ্যাপের নিচের বারে থাকা ‘অ্যানালিটিকস’ ট্যাবে ট্যাপ করুন।

বিষয়:

টিকটকতথ্যপ্রযুক্তিভিডিওপ্রযুক্তিপণ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

দনবাস চান পুতিন—ন্যাটো তো নয়ই, পশ্চিমা সেনাও থাকবে না ইউক্রেনে

দুস্থদের ৩৪ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা মোহনগঞ্জ সমাজসেবা কর্মকর্তা

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

ফরিদপুরে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেবা বন্ধের ঘোষণা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের কান্না: আরব বিশ্ব ও জাতিসংঘের ভূমিকা

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

সম্পর্কিত

টিকটকে সফল কনটেন্ট তৈরিতে অ্যানালিটিকস যেভাবে সাহায্য করে

টিকটকে সফল কনটেন্ট তৈরিতে অ্যানালিটিকস যেভাবে সাহায্য করে

১০ মাসে মাইগভে ১০ লাখ সত্যায়ন হয়েছে: এটুআই

১০ মাসে মাইগভে ১০ লাখ সত্যায়ন হয়েছে: এটুআই

হোয়াটসঅ্যাপ-টেলিগ্রামে কড়াকড়ির পর ফোন-ট্যাবলেটে রাষ্ট্রীয় অ্যাপ বাধ্যতামূলক করল রাশিয়া

হোয়াটসঅ্যাপ-টেলিগ্রামে কড়াকড়ির পর ফোন-ট্যাবলেটে রাষ্ট্রীয় অ্যাপ বাধ্যতামূলক করল রাশিয়া

মাস্কের চ্যাটবট গ্রোক থেকে ফাঁস ৩ লাখের বেশি ব্যক্তিগত চ্যাট

মাস্কের চ্যাটবট গ্রোক থেকে ফাঁস ৩ লাখের বেশি ব্যক্তিগত চ্যাট