মোবাইল ডেটা সাশ্রয়ে ফোনের ‘অটো আপডেট’ বন্ধ করবেন যেভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
স্মার্টফোনে প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে ফোনের অ্যাপগুলো নিয়মিত আপডেট হতে থাকে। তবে স্বয়ংক্রিয় অ্যাপ আপডেট ফিচার একদিক থেকে যেমন সহায়ক, তেমনি অনেক সময় বিরক্তিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে, যখন আপনি মোবাইল ডেটা ব্যবহার করছেন বা ফোনে জায়গা কম। তবে এই ফিচার খুব সহজেই বন্ধ করা যায়।
অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অটোমেটিক অ্যাপ আপডেট বন্ধ করবেন যেভাবে
১. প্লে স্টোর অ্যাপ খুলুন।
২. ওপরের ডান পাশে থাকা ‘প্রোফাইল আইকনে’ চাপ দিন।
৩. এখন সেটিংস অপশনে যান।
৪. এবার নেটওয়ার্ক প্রেফারেন্সেস নির্বাচন করুন।
৫. এখন ‘অটো আপডেট অ্যাপস’-এ তিনটি অপশন দেখতে পাবেন—
ওভার এনি নেটওয়ার্ক: ওয়াই-ফাই বা মোবাইল ডেটা—যেটাই থাকুক, সব সময় অ্যাপ আপডেট হবে।
ওভার ওয়াই-ফাই অনলি: শুধু ওয়াই-ফাই থাকলেই অটো আপডেট হবে (ডেটা বাঁচাতে ভালো)।
ডোন্ট অটো আপডেট অ্যাপস: কোনো অ্যাপই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হবে না। আপনি চাইলে নিজে গিয়ে আপডেট করতে পারবেন।
৬. আপনার পছন্দ অনুযায়ী অপশনটি নির্বাচন করে ‘ডান’ অপশনে চাপ দিন।
নির্দিষ্ট কোনো অ্যাপের জন্য অটো আপডেট বন্ধ করতে চাইলে
১. প্লে স্টোরে গিয়ে যে অ্যাপটির অটো আপডেট বন্ধ করতে চান, সেটি সার্চ করে খুলুন।
২. ওপরের ডান কোণে থাকা থ্রি ডট মেনুতে চাপ দিন।
৩. যদি ‘অ্যানাবেল অটো আপডেট’ লেখা দেখা যায় এবং তাতে টিক চিহ্ন থাকে, তাহলে তার টিক চিহ্ন ট্যাপ করে সরিয়ে দিন।
আইফোন অটো আপডেট চালু বা বন্ধ করার নিয়ম
১. সেটিংস অ্যাপে যান।
২. নিচে স্ক্রল করে ‘অ্যাপ স্টোর’ অপশনে চাপ দিন।
৩. এবার ‘অটোমেটিক ডাউনলোডস’ সেকশনের অধীনে ‘অ্যাপ আপডেটস’ নামে একটি সুইচ দেখতে পাবেন। ফিচারটি চালু করতে এর পাশের বাটনে ট্যাপ করুন। ফলে এটি সবুজ হয়ে যাবে। বন্ধ করতে টগল বাটনে চাপ দিন। এই বাটন বন্ধ হলে তা ধূসর হয়ে যাবে।
৪. চাইলে এখান থেকে ‘অটোমেটিক ডাউনলোডস ওভার মোবাইল ডেটা’ অপশনও চালু বা বন্ধ করতে পারবেন।
