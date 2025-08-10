Ajker Patrika
> প্রযুক্তি
> নো হাউ

ইউটিউব ভিডিওতে কপিরাইট ক্লেইম এড়িয়ে মিউজিক ব্যবহারের উপায়

অনলাইন ডেস্ক
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ৩০
ইউটিউবের নিজস্ব অডিও লাইব্রেরি থেকেও বিভিন্ন ধরনের রয়্যালটি ফ্রি গান ও সাউন্ড ইফেক্ট পাওয়া যায়। ছবি: হেল্প ডেস্ক গিক
ইউটিউবের নিজস্ব অডিও লাইব্রেরি থেকেও বিভিন্ন ধরনের রয়্যালটি ফ্রি গান ও সাউন্ড ইফেক্ট পাওয়া যায়। ছবি: হেল্প ডেস্ক গিক

ইউটিউবে ভিডিওর জন্য মিউজিক ব্যবহার করা প্রায় অপরিহার্য। তবে এই মিউজিক ব্যবহারে কপিরাইট ক্লেইম (Copyright Claim) আসা এক বড় সমস্যা। এ জন্য কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হয়, যা অনেক নতুন কনটেন্ট ক্রিয়েটর জানেন না।

কপিরাইট ক্লেইম হলো, আপনি যদি কোনো মিউজিক বা অডিও ব্যবহার করেন, যা আপনার নয়, তাহলে তার মালিক আপনাকে নোটিশ পাঠায় বা আপনার ভিডিওতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। এর ফলে ভিডিও মনিটাইজেশন বন্ধ হতে পারে বা ভিডিও ব্লক হয়ে যেতে পারে। তাই কপিরাইট ক্লেইম এড়ানো খুব জরুরি।

কপিরাইট ক্লেইম এড়ানোর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টিপস—

১. রয়্যালটি ফ্রি (Royalty Free) মিউজিক ব্যবহার করুন

রয়্যালিটি ফ্রি মিউজিক হলো এমন মিউজিক, যা আপনি একবার কিনে বা ফ্রি ডাউনলোড করে বারবার ব্যবহার করতে পারেন কোনো অতিরিক্ত ফি ছাড়া। ইউটিউবের নিজস্ব অডিও লাইব্রেরি থেকে বিভিন্ন ধরনের রয়্যালটি ফ্রি গান ও সাউন্ড ইফেক্ট পাওয়া যায়, যা আপনি বিনা মূল্যে ব্যবহার করতে পারেন।

২. ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের মিউজিক ব্যবহার করুন

ক্রিয়েটিভ কমন্স (Creative Commons) লাইসেন্সে দেওয়া মিউজিক ব্যবহার করলে কপিরাইটের সমস্যা কম হয়। তবে লাইসেন্সের শর্ত ভালোভাবে পড়ে নিন। কারণ, কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে ক্রেডিট দিতে হতে পারে বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের নিষেধ থাকতে পারে।

৩. মিউজিক লাইসেন্স কিনুন

আপনি চাইলে পেশাদার মিউজিক লাইব্রেরি থেকে লাইসেন্স কিনে নিতে পারেন। এতে উন্নত মানের অডিও ও মিউজিক পাবেন এবং কপিরাইট ক্লেইমের চিন্তা ছাড়া ভিডিও বানাতে পারবেন।

৪. নিজের তৈরি মিউজিক ব্যবহার করুন

যদি আপনি নিজের তৈরি গান বা সাউন্ড ব্যবহার করেন, তাহলে কপিরাইটের সমস্যা খুব কম থাকে। নিজের তৈরি কনটেন্ট ভিডিওতে ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।

৫. মিউজিকের মালিক থেকে অনুমতি নিন

যদি কোনো জনপ্রিয় গান ব্যবহার করতে চান, তাহলে অবশ্যই মিউজিকের মালিক বা ডিস্ট্রিবিউটর থেকে লিখিত অনুমতি নিন। এতে বৈধভাবে গান ব্যবহার করতে পারবেন।

৬. ভিডিওতে মিউজিকের সোর্স উল্লেখ করুন

অনেক সময় ক্রিয়েটিভ কমন্স বা রয়্যালটি ফ্রি মিউজিক ব্যবহারে ক্রেডিট দেওয়া বাধ্যতামূলক হয়। তাই ভিডিও ডিসক্রিপশনে মিউজিকের সোর্স ও ক্রেডিট দিন।

যদি বিনা মূল্যে মিউজিক ব্যবহার করতে চান এবং কপিরাইট ক্লেইম থেকে নিরাপদ থাকতে চান, তাহলে সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ইউটিউবের নিজস্ব অডিও লাইব্রেরি থেকে মিউজিক সংগ্রহ করা। এখানে থাকা গান ও সাউন্ড ইফেক্ট সম্পূর্ণ ফ্রি এবং সেগুলো ব্যবহার করলে কোনো কপিরাইট সমস্যা হবে না।

ইউটিউব লাইব্রেরি ব্যবহার করবেন যেভাবে

১. ব্রাউজার থেকে ইউটিউব স্টুডিও ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন। ইউটিউব-সংশ্লিষ্ট গুগল অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করুন।

২. বাঁ পাশের মেনু থেকে ‘অডিও লাইব্রেরি’ অপশন নির্বাচন করুন। এটি দেখতে একটি মিউজিক নোটের মতো।

৩. ওপরের দিকে থাকা মিউজিক ট্যাব নির্বাচন করলেই রয়্যালটি ফ্রি মিউজিকগুলো দেখতে পারবেন। এ ছাড়া সার্চ বারে কোনো মিউজিকের নাম দিয়েও তা খুঁজে পাবেন।

৪. এ ছাড়া বিভিন্ন মুড বা মিউজিকের দৈর্ঘ্য দিয়ে সার্চ করতে পারেন।

৫. একইভাবে ‘সাউন্ড ইফেক্টস’ ট্যাব নির্বাচন করলে বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট পাবেন।

৬. যে মিউজিক বা সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে চান, তার ওপর ট্যাপ করুন। এর ফলে একদম ডানে ডাউনলোড অপশন দেখা যাবে।

৭. ডাউনলোড অপশনে ট্যাপ করুন ও সেভ বাটনে ট্যাপ করুন।

এভাবে মিউজিক বা সাউন্ড ইফেক্ট আপনার ডিভাইসে ডাউনলোড হবে। আর সেটি আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবেন।

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিমিউজিক ভিডিওগানইউটিউবভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লুটপাটে শেষ ৫ কোটির প্রকল্প: ইউএনও-উপজেলা প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শুনানি কাল

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান— ৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া?

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া?

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া?

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান— ৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান— ৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

সম্পর্কিত

ইউটিউব ভিডিওতে কপিরাইট ক্লেইম এড়িয়ে মিউজিক ব্যবহারের উপায়

ইউটিউব ভিডিওতে কপিরাইট ক্লেইম এড়িয়ে মিউজিক ব্যবহারের উপায়

সরকারি গোপন নথি বিক্রি হচ্ছে ডার্ক ওয়েবে, তদন্তে তাইওয়ান

সরকারি গোপন নথি বিক্রি হচ্ছে ডার্ক ওয়েবে, তদন্তে তাইওয়ান

গাজাবাসীর জন্য সাহায্যের আবেদনকে ‘স্ক্যাম’ বলছে ব্লুস্কাই

গাজাবাসীর জন্য সাহায্যের আবেদনকে ‘স্ক্যাম’ বলছে ব্লুস্কাই

কনটেন্ট মডারেশন এআইয়ের চেয়ে ভালো বুঝলেও মানবকর্মী ৪০ গুণ ব্যয়বহুল

কনটেন্ট মডারেশন এআইয়ের চেয়ে ভালো বুঝলেও মানবকর্মী ৪০ গুণ ব্যয়বহুল