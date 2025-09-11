টিকটকের ট্রেন্ডিং বিষয় খুঁজে পাবেন যেভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মূল চালিকাশক্তি চলমান ট্রেন্ড। একটি ট্রেন্ড যেমন কোনো ব্যবসা বা কনটেন্ট ক্রিয়েটরের অনলাইন উপস্থিতিকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে পারে, তেমনি ট্রেন্ড উপেক্ষা করলে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিও থাকে। এ কারণে ট্রেন্ড সম্পর্কে আপডেট থাকা অত্যন্ত জরুরি—এটা শুধু প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখে না, বরং দর্শকদের সঙ্গে গভীরভাবে সংযোগ স্থাপন করতেও সাহায্য করে।
যেসব ব্যবসায়ী ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর সময়ের আগে থেকেই ট্রেন্ডগুলো ধরতে পারেন, তাঁরা সহজেই তাঁদের ফলোয়ার বাড়াতে পারেন, এনগেজমেন্টে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন এবং শেষপর্যন্ত নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন। টিকটকের ক্রিয়েটরদের জন্যও ট্রেন্ডিং বিষয় নিয়ে কনটেন্ট তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
টিকটকে ট্রেন্ড খুঁজে পাওয়ার সহজ উপায়
১. সার্চবার ব্যবহার করুন
টিকটকের অনুসন্ধান বারে গেলে আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিছু চলমান ট্রেন্ডের পরামর্শ দেখতে পাবেন। যেসব বিষয়ের পাশে আগুনের মতো ইমোজি থাকে, সেগুলোই বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয়। সার্চ আইকনে ট্যাপ করলেই টিকটক নিজে থেকে ট্রেন্ডিং বিষয়গুলোর একটি তালিকা দেখাবে।
২. টিকটক ট্রেন্ডিং নাও উইজেট যুক্ত করুন
টিকটকের নিজস্ব কিছু উইজেট রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার মোবাইলের স্ক্রিন থেকে ট্রেন্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন।
যেভাবে উইজেট যুক্ত করবেন—
২. টিকটক ট্রেন্ডিং নাও উইজেট যুক্ত করুন
টিকটকের নিজস্ব কিছু উইজেট রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার মোবাইলের স্ক্রিন থেকে ট্রেন্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন।
যেভাবে উইজেট যুক্ত করবেন—
এবার আপনি প্রতিদিনের ট্রেন্ডিং হ্যাশট্যাগ ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সরাসরি জানতে পারবেন। তবে বিভিন্ন ফোনে উইজেট যুক্ত করার প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকম।
৩. ফর ইউ পেজ (এফওয়াইপি) স্ক্রল করুন
ট্রেন্ড বুঝতে সবচেয়ে প্রচলিত ও সহজ উপায় হলো ফর ইউ পৃষ্ঠা স্ক্রল করা। স্ক্রল করার সময় খেয়াল করুন কোন সাউন্ড, ভঙ্গি বা আইডিয়া বারবার আসছে।
মানুষ কীভাবে একটি নির্দিষ্ট কনটেন্ট কাঠামো অনুসরণ করছে, তা লক্ষ করুন। ব্যবহার হওয়া সাউন্ডটির পাতায় গিয়ে দেখুন কতগুলো ভিডিও তৈরি হয়েছে এবং সেটি কত দিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। এভাবে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন কোন ট্রেন্ডটি সময়মতো ধরতে হবে।
৪. টিকটক ক্রিয়েটিভ সেন্টার ব্যবহার করুন
ক্রিয়েটিভ সেন্টার হলো টিকটকের একটি অফিশিয়াল টুল, যেখানে আপনি—
এমনকি ভিডিওগুলোর পাতায় গিয়ে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যাও দেখে নিতে পারবেন, যা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে কোন ট্রেন্ডটি আপনার জন্য কার্যকর হতে পারে।
৫. সংগীত স্ট্রিমিং তালিকাগুলো দেখুন
স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিক ও গুগল প্লের মতো সংগীত অ্যাপে ‘টিকটক’ লিখে অনুসন্ধান করলে জনপ্রিয় ও চলমান সাউন্ডের তালিকা দেখতে পাবেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মূল চালিকাশক্তি চলমান ট্রেন্ড। একটি ট্রেন্ড যেমন কোনো ব্যবসা বা কনটেন্ট ক্রিয়েটরের অনলাইন উপস্থিতিকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে পারে, তেমনি ট্রেন্ড উপেক্ষা করলে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিও থাকে। এ কারণে ট্রেন্ড সম্পর্কে আপডেট থাকা অত্যন্ত জরুরি—এটা শুধু প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখে না, বরং দর্শকদের সঙ্গে গভীরভাবে সংযোগ স্থাপন করতেও সাহায্য করে।
যেসব ব্যবসায়ী ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর সময়ের আগে থেকেই ট্রেন্ডগুলো ধরতে পারেন, তাঁরা সহজেই তাঁদের ফলোয়ার বাড়াতে পারেন, এনগেজমেন্টে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন এবং শেষপর্যন্ত নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন। টিকটকের ক্রিয়েটরদের জন্যও ট্রেন্ডিং বিষয় নিয়ে কনটেন্ট তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
টিকটকে ট্রেন্ড খুঁজে পাওয়ার সহজ উপায়
১. সার্চবার ব্যবহার করুন
টিকটকের অনুসন্ধান বারে গেলে আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিছু চলমান ট্রেন্ডের পরামর্শ দেখতে পাবেন। যেসব বিষয়ের পাশে আগুনের মতো ইমোজি থাকে, সেগুলোই বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয়। সার্চ আইকনে ট্যাপ করলেই টিকটক নিজে থেকে ট্রেন্ডিং বিষয়গুলোর একটি তালিকা দেখাবে।
২. টিকটক ট্রেন্ডিং নাও উইজেট যুক্ত করুন
টিকটকের নিজস্ব কিছু উইজেট রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার মোবাইলের স্ক্রিন থেকে ট্রেন্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন।
যেভাবে উইজেট যুক্ত করবেন—
২. টিকটক ট্রেন্ডিং নাও উইজেট যুক্ত করুন
টিকটকের নিজস্ব কিছু উইজেট রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার মোবাইলের স্ক্রিন থেকে ট্রেন্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন।
যেভাবে উইজেট যুক্ত করবেন—
এবার আপনি প্রতিদিনের ট্রেন্ডিং হ্যাশট্যাগ ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সরাসরি জানতে পারবেন। তবে বিভিন্ন ফোনে উইজেট যুক্ত করার প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকম।
৩. ফর ইউ পেজ (এফওয়াইপি) স্ক্রল করুন
ট্রেন্ড বুঝতে সবচেয়ে প্রচলিত ও সহজ উপায় হলো ফর ইউ পৃষ্ঠা স্ক্রল করা। স্ক্রল করার সময় খেয়াল করুন কোন সাউন্ড, ভঙ্গি বা আইডিয়া বারবার আসছে।
মানুষ কীভাবে একটি নির্দিষ্ট কনটেন্ট কাঠামো অনুসরণ করছে, তা লক্ষ করুন। ব্যবহার হওয়া সাউন্ডটির পাতায় গিয়ে দেখুন কতগুলো ভিডিও তৈরি হয়েছে এবং সেটি কত দিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। এভাবে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন কোন ট্রেন্ডটি সময়মতো ধরতে হবে।
৪. টিকটক ক্রিয়েটিভ সেন্টার ব্যবহার করুন
ক্রিয়েটিভ সেন্টার হলো টিকটকের একটি অফিশিয়াল টুল, যেখানে আপনি—
এমনকি ভিডিওগুলোর পাতায় গিয়ে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যাও দেখে নিতে পারবেন, যা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে কোন ট্রেন্ডটি আপনার জন্য কার্যকর হতে পারে।
৫. সংগীত স্ট্রিমিং তালিকাগুলো দেখুন
স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিক ও গুগল প্লের মতো সংগীত অ্যাপে ‘টিকটক’ লিখে অনুসন্ধান করলে জনপ্রিয় ও চলমান সাউন্ডের তালিকা দেখতে পাবেন।
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর নতুন প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্ খান। বুধবার দুপুরে নবনিযুক্ত প্রশাসক বেসিস কার্যালয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বেস১১ ঘণ্টা আগে
প্রযুক্তি বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান অ্যাপল তাদের নতুন ও সবচেয়ে পাতলা স্মার্টফোন, আইফোন এয়ার, উন্মোচন করেছে। এই নতুন ডিভাইসটিকে ‘ভবিষ্যতের একটি টুকরো’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এর প্রধান শিল্প ডিজাইনার আবিদুর চৌধুরী। সম্পূর্ণ টাইটানিয়াম ধাতুতে মোড়া এই স্মার্টফোনের ২৫৬ জিবি মডেলের দাম নির্ধারণ১৬ ঘণ্টা আগে
নতুন প্রজন্মের আইফোন সিরিজ উন্মোচনের পরপরই অ্যাপলকে নিয়ে ব্যঙ্গ করল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান স্যামসাং। গতকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) আয়োজিত অ্যাপলের পণ্য উন্মোচন অনুষ্ঠানে ‘আইফোন ১৭ এয়ার’ মডেল প্রকাশের পর স্যামসাং তাদের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে এসব ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট করে।১৭ ঘণ্টা আগে
আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আইফোন প্রেমীদের হাতে পৌঁছাবে অ্যাপলের নতুন ফোন আইফোন এয়ার। গতকাল রাতে আইফোন ১৭ এবং আইফোন ১৭ প্রো’র সঙ্গে একসঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে ফোনটি। এটি অ্যাপলের তৈরি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পাতলা আইফোন। দেখতে অপূর্ব, এক কথায় মন কাড়া। তবে শুধুই সৌন্দর্য নয়, আইফোন এয়ার নিয়ে বিতর্কও চলবে জোরেশোরে১৮ ঘণ্টা আগে