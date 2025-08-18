Ajker Patrika
> প্রযুক্তি
> গ্যাজেট

একটি হোয়াটসঅ্যাপ কলেই বেহাত হতে পারে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রতারকেরা নিজেদের ব্যাংক বা পরিচিত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভুক্তভোগীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ছবি: আইডেল ডট কম
প্রতারকেরা নিজেদের ব্যাংক বা পরিচিত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভুক্তভোগীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ছবি: আইডেল ডট কম

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ডিজিটাল পরিচয় চুরির নতুন এক কৌশলে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বহু ব্যবহারকারী। প্রতারণার এই নতুন রূপটি পরিচিত হচ্ছে ‘হোয়াটসঅ্যাপ স্ক্রিন-শেয়ারিং প্রতারণা’ নামে। সরল এই কৌশলেই প্রতারকেরা ব্যবহারকারীর একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য ও ব্যাংক অ্যাক্সেস হাতিয়ে নিচ্ছে বলে সতর্ক করেছে বিভিন্ন সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা।

প্রতারণা হচ্ছে যেভাবে

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইকোনমিক টাইমস জানায়, প্রতারকেরা নিজেদের ব্যাংক বা পরিচিত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভুক্তভোগীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরে তারা একটি ‘জরুরি সমস্যার’ কথা বলে ভুক্তভোগীকে হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিন শেয়ার করার অনুরোধ করে।

একবার স্ক্রিন-শেয়ারিং শুরু হলে প্রতারকেরা ব্যবহারকারীর ফোনের সবকিছু—ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, পাসওয়ার্ড, ব্যক্তিগত বার্তা ও ওটিপি দেখতে পায়। এরপর খুব সহজেই তারা বেআইনি লেনদেন করতে পারে বা অ্যাকাউন্টের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়।

আরও বিপজ্জনক হচ্ছে, কিছু উন্নত ক্ষেত্রে তারা ব্যবহারকারীর ফোনে কি-লগার জাতীয় ম্যালওয়্যার ইনস্টল করে দেয়, যা প্রতিটি টাইপ করা অক্ষর রেকর্ড করে। এর মাধ্যমে ব্যাংকিং, সোশ্যাল মিডিয়া বা ই-মেইলের পাসওয়ার্ডও তাদের হাতে চলে যায়।

মানুষ প্রতারণার শিকার হচ্ছেন কেন

প্রতারকেরা সাধারণত মানুষের বিশ্বাস ও তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতাকে কাজে লাগায়। তারা এমনভাবে বলে যেন সমস্যাটি খুবই জরুরি এবং সমাধানের জন্য দ্রুত স্ক্রিন শেয়ার করতে হবে। অনেক ব্যবহারকারী চিন্তা করার আগেই শেয়ার করে ফেলেন, আর সেখান থেকেই শুরু হয় বিপদ।

যদিও কিছু ব্যাংক অ্যাপ স্ক্রিন রেকর্ডিং বন্ধ করে দেওয়ার মতো সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখে, স্ক্রিন-শেয়ার করার অনুমতি দিলে এই সুরক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই প্রতারণা থেকে বাঁচবেন যেভাবে

  • ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ে কেউ কল করলে, তাদের পরিচয় যাচাই করুন।
  • হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিন শেয়ার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কখনো করবেন না।
  • অজানা সূত্র থেকে অ্যাপ ইনস্টল করার অনুমতি বন্ধ রাখুন।
  • আর্থিক অ্যাপ ব্যবহারের সময় কখনো স্ক্রিন শেয়ার করবেন না।
  • অপরিচিত নম্বর থেকে কল এলে সতর্ক থাকুন।
  • দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কেউ স্ক্রিনে চাপ দিলে তা এড়িয়ে চলুন।
  • সন্দেহজনক নম্বর বা বার্তা সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করুন।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রতারণার মূল অস্ত্র হলো প্রযুক্তির প্রতি মানুষের অন্ধবিশ্বাস‌‌। তাই সচেতন থাকাটাই হতে পারে একমাত্র প্রতিকার।

৪৪ হাজার প্রতারণার অভিযোগ

হোয়াটসঅ্যাপ স্ক্রিন-শেয়ারিং প্রতারণা নিয়ে ব্যবহারকারীদের সতর্ক করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাইবার নিরাপত্তা কাউন্সিল বলেছে, ‘আপনার পরবর্তী একটি হোয়াটসঅ্যাপ কল হতে পারে বড় ধরনের প্রতারণার কারণ। হঠাৎ পাওয়া একটি বন্ধুসুলভ বার্তাই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে ভয়াবহ ফাঁদে।’

আন্তর্জাতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের স্ক্রিন-শেয়ারিং ফিচার চালু হওয়ার পরবর্তী প্রথম ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি–মার্চ) এ ধরনের প্রতারণার অভিযোগ এসেছে প্রায় ৪৪ হাজার, যা টেলিগ্রাম বা ইনস্টাগ্রামের চেয়ে অনেক বেশি।

এই স্ক্যামগুলো সাধারণত ‘লাভজনক বিনিয়োগ প্রস্তাব’ বা ‘ভুয়া চাকরির অফার’ দিয়ে শুরু হয়। নতুন স্ক্রিন-শেয়ারিং ফিচারের ফলে কল চলাকালীন বার্তা, নোটিফিকেশনসহ আপনার স্ক্রিনের সবকিছু প্রতারকেরা দেখতে পায়, যা দিয়ে তারা অনায়াসে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করতে পারে।

তথ্যসূত্র: গালফ নিউজ

বিষয়:

প্রতারণাতথ্যপ্রযুক্তিব্যাংকহোয়াটসঅ্যাপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত গাড়ি, যানজটে পড়লে জায়গায় দাঁড়িয়েই উড়াল দেবে

বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত গাড়ি, যানজটে পড়লে জায়গায় দাঁড়িয়েই উড়াল দেবে

স্যামসাংয়ের জোয়ারে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে হিস্যা কমছে অ্যাপলের

স্যামসাংয়ের জোয়ারে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে হিস্যা কমছে অ্যাপলের

একটি হোয়াটসঅ্যাপ কলেই বেহাত হতে পারে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য

একটি হোয়াটসঅ্যাপ কলেই বেহাত হতে পারে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য

অ্যাপলের লোগোতে কামড়ের চিহ্নের সঙ্গে আদম-হাওয়ার গল্পের সম্পর্ক আছে কি

অ্যাপলের লোগোতে কামড়ের চিহ্নের সঙ্গে আদম-হাওয়ার গল্পের সম্পর্ক আছে কি