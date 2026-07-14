চীনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফিউশন রি-অ্যাক্টরের সুপারকন্ডাক্টিং চুম্বক উন্মোচন

শক্তি উৎপাদনে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলছে চীন। সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে বড় সুপারকন্ডাক্টিং চুম্বক উন্মোচন করল দেশটি। হেফেইর পদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন ৫৮২ টন ওজনের দানবীয় এই চুম্বক, যার শক্তি আন্তর্জাতিক থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্টাল প্রকল্পে ব্যবহৃত চুম্বকের চেয়ে তিন গুণ বেশি।
ফিউশন রি-অ্যাক্টরের জন্য দরকার বিশেষ আকৃতির চুম্বক। একে বলে টরয়েডাল ফিল্ড বা টিএফ চুম্বক। বিশ্বে এ ধরনের সুপারকন্ডাক্টিং চুম্বকের মধ্যে সবচেয়ে বড় চুম্বকটি তৈরি করেছে চীন। সম্প্রতি আনহুই প্রদেশের রাজধানী হেফেইতে কারিগরি অনুমোদন পেয়েছে চুম্বকটি।
চীনের বিজ্ঞান একাডেমির প্লাজমা ফিজিকস ইনস্টিটিউটের গবেষকেরা জানান, চুম্বকটির ওজন ৫৮২ টন, যা আন্তর্জাতিক থার্মোনিউক্লিয়ার পরীক্ষামূলক রি-অ্যাক্টরে ব্যবহৃত টিএফ চুম্বকের তুলনায় ১ দশমিক ৩ গুণ বেশি। এ ছাড়া এটির শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতাও তিন গুণ বেশি।
চীনা বিজ্ঞান একাডেমির প্লাজমা ফিজিকস ইনস্টিটিউটের গবেষক উ ইউ বলেন, ‘এই চুম্বকের কাজ হলো প্লাজমা আবদ্ধ রাখা, যাতে ভ্যাকুয়াম চেম্বারের ভেতরের দেয়ালে ওই প্লাজমা আঘাত না করে। এর চৌম্বকক্ষেত্রের তীব্রতা প্লাজমার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও ঘনত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ রকম ১৬টি চুম্বকের একটি বলয় দিয়ে ৬ দশমিক ৫ টেসলার চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব।’
আর এই অভাবনীয় সাফল্য অর্জনে অন্য কোনো দেশের প্রযুক্তির দ্বারস্থ হতে হয়নি চীনকে।
চীনা বিজ্ঞান একাডেমির প্লাজমা ফিজিকস ইনস্টিটিউটের প্রধান সোং ইয়ুনথাও বলেন, ‘কয়েলটি বিশ্বের সবচেয়ে ভারী এবং বর্তমানে সমস্ত সুপারকন্ডাক্টিং কয়েলের মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন। আমরা এতে বিশেষ স্টেইনলেস স্টিল ব্যবহার করছি। আমাদের সুপারকন্ডাক্টিং উপকরণগুলোর সবই চীনে তৈরি। প্রকল্পটি শতভাগ দেশীয় পণ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।’
অন্যদিকে, একই দিন চীন তার কৃত্রিম সূর্য প্রকল্পে একটি উচ্চ তাপমাত্রার সুপারকন্ডাক্টিং চুম্বকের ওপরও গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। ওই চুম্বক বার্নিং প্লাজমা এক্সপেরিমেন্টাল সুপারকন্ডাক্টিং টোকামাক অথবা বেস্ট প্রকল্পের জন্য নকশা করা হয়েছে।
চীনা প্রযুক্তিতে চুম্বকটি ৬০ কিলো অ্যাম্পিয়ারের স্থিতিশীল বিদ্যুৎ প্রবাহ এবং ৬ দশমিক শূন্য ৩ মেগাজুল শক্তি সঞ্চয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এটি আন্তর্জাতিকভাবে এখন পর্যন্ত কোনো চুম্বকের অর্জিত সর্বোচ্চ শক্তি।
সূত্র: সিএমজি
ডিজিটাল দুনিয়ায় এখন এক অদ্ভুত সময় চলছে। আপনার সোশ্যাল মিডিয়া টাইমলাইনে ভেসে ওঠা চমৎকার হাসিমুখের কোনো মানুষ কি আসলেই রক্ত-মাংসের, নাকি কোনো কম্পিউটারের সৃষ্টি, তা চট করে বোঝার উপায় নেই। এআইয়ের তৈরি ডিপফেক মুখগুলো এখন এতটাই বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেগুলোকে আসল...১ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের ফরেস্ট বিচে ভেসে আসা বাস্কেটবলের চেয়ে দ্বিগুণ বড় ছয়টি ধাতব গোলক আসলে রকেটের বর্জ্য। স্পেস বল নামে পরিচিত এই বস্তুগুলো মূলত রকেটের উচ্চ চাপযুক্ত গ্যাস ও তরল রাখার পাত্র।২ ঘণ্টা আগে
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম বলেছেন, বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য একটি আস্থাশীল ও অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকার আরও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে কাজ করছে।১৮ ঘণ্টা আগে
রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল অপারেটর টেলিটক বিক্রির কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। অন্য অপারেটরদের বাজারে প্রতিযোগিতার মধ্যে রাখতে টেলিটককে সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন মন্তব্য করে তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানটির নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও সেবার মান২ দিন আগে