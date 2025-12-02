এআই বিশ্বে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য আরও তীব্র করে তুলবে: জাতিসংঘ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সম্ভাবনা ঘিরে যতই উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাক না কেন, এর আড়ালে রয়েছে কিছু কঠিন বাস্তবতা। বিশেষ করে তথ্যনির্ভর বিশ্বে আগে থেকেই বঞ্চিত মানুষের ওপর এই প্রযুক্তির প্রভাব এখন সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা।
জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) নতুন এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে এআই থেকে যে সুফল মিলবে, তার বেশির ভাগই ধনী দেশগুলো ভোগ করবে। মৌলিক চাহিদা পূরণ থেকে শুরু করে উন্নত প্রযুক্তিগত দক্ষতা—সব ক্ষেত্রেই বৈষম্য আরও বাড়তে পারে।
আজ মঙ্গলবার প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে এ পরিস্থিতিকে শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী ‘মহা বিভাজন’-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; যখন পশ্চিমা অনেক দেশ দ্রুত আধুনিকায়নের দিকে এগিয়ে যায় আর অন্য অনেক দেশ পড়ে পিছিয়ে।
কোম্পানি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এআই কীভাবে ব্যবহার করবে—এ প্রশ্ন প্রায় সর্বজনীন উদ্বেগের কারণ। এই প্রযুক্তি মানুষের কাজকে বদলে দিতে পারে, এমনকি কম্পিউটার ও রোবট দিয়ে কিছু কাজ প্রতিস্থাপনও হতে পারে।
কিন্তু এআই নিয়ে যে মনোযোগ-উৎপাদনশীলতা, প্রতিযোগিতা কিংবা প্রবৃদ্ধির দিকে—প্রতিবেদনের লেখকদের মতে, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এই প্রযুক্তি মানুষের জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে।
ব্যাংককে এক সংবাদ সম্মেলনে ভিডিও বার্তায় প্রতিবেদনের প্রধান লেখক লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের অধ্যাপক মাইকেল মুথুকৃষ্ণ বলেন, ‘আমরা সাধারণত প্রযুক্তির ভূমিকা অতিরঞ্জিত করি। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, প্রযুক্তি নয়—মানুষই প্রথম অগ্রাধিকার।’
প্রতিবেদনে বলা হয়, যেসব সম্প্রদায়ে এখনো দক্ষতা, বিদ্যুৎ-সংযোগ ও ইন্টারনেট সুবিধা সীমিত, অথবা যারা যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ বা জলবায়ু বিপর্যয়ে বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন—তাদের জন্য বাদ পড়ার ঝুঁকি আরও বেশি। একই সঙ্গে এমন মানুষ অনেক সময় ‘অদৃশ্য’ থেকে যান তথ্যভান্ডারে। ফলে তারা কোনো নীতিনির্ধারণী হিসাব-নিকাশে ধরা পড়েন না।
প্রতিবেদনে বলা হয়, একটি সর্বব্যাপী প্রযুক্তি হিসেবে এআই উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে, নতুন শিল্প তৈরি করতে পারে এবং পিছিয়ে থাকা দেশগুলোকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিতে পারে।
কৃষিকাজে উন্নত পরামর্শ, কয়েক সেকেন্ডে এক্স-রে বিশ্লেষণ ও দ্রুত চিকিৎসা নির্ণয়, আরও কার্যকর আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন—এসব সুবিধা গ্রামীণ সম্প্রদায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকার জন্য বড় সম্ভাবনা এনে দিতে পারে।
প্রতিবেদনটি বলছে, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণকারী এআই ব্যবস্থা দ্রুততর, ন্যায়সংগত ও আরও স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করতে পারে, যা তথ্যকে রূপান্তরিত করে ধারাবাহিক শিক্ষায় এবং জনস্বার্থে।
তা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনী দেশেও ডেটা সেন্টারগুলো অত্যধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহার করতে পারে। এ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বাড়তি চাহিদা মেটাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে গেলে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর কারণে কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হতে পারে, পাশাপাশি স্বাস্থ্যঝুঁকিও তৈরি হতে পারে।
এই প্রযুক্তি নানা নৈতিক, গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট উদ্বেগও তৈরি করছে।
গবেষকেরা দেখেছেন, হ্যাকাররা সাইবার হামলার কিছু অংশ স্বয়ংক্রিয় করতে এআই ব্যবহার করছে। পাশাপাশি ভুয়া ভিডিও বা ডিপফেকের সমস্যা রয়েছে, যা ভুল তথ্য ছড়াতে পারে বা অপরাধকে সহজ করতে পারে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুরসহ এশিয়ার অনেক দেশ এআইয়ের সুবিধা কাজে লাগানোর মতো অবস্থানে আছে।
অন্যদিকে আফগানিস্তান, মালদ্বীপ ও মিয়ানমারের মতো দেশে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ কিংবা এআইয়ের গণনাশক্তি কাজে লাগাতে সহায়ক অন্যান্য সম্পদ যথেষ্ট নেই। এমনকি উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণে কিছু অঞ্চল পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষের এখনো ইন্টারনেট সংযোগ নেই।
ইউএনডিপির এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদ ফিলিপ স্কেলেকেনস বলেন, এই ব্যবধানগুলো কমানো না গেলে লাখ লাখ মানুষ সেসব ডিভাইস, ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা, ডিজিটাল পরিচয়পত্র, শিক্ষা ও দক্ষতা থেকে বঞ্চিত থাকবে; যেগুলো বৈশ্বিক অর্থনীতিতে পূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য অপরিহার্য। আর এতে তারা আরও পিছিয়ে পড়বে।
তথ্যসূত্র: এপি
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান টেলিটকের প্রযুক্তিগত বৈষম্য নিরসনের দাবিতে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এই মানববন্ধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও অংশ নেন।
মানববন্ধনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, তরঙ্গ নিলামের ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই আন্দোলনের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। একের পর এক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে সরকারের সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান টেলিটকও বিলুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে।
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সাবেক পরিচালক খালিদ আবু নাসির বলেন, ‘প্রযুক্তির উন্নয়নের বিপক্ষে আমরা নই। ৭০০ ব্যান্ডের তরঙ্গ ব্যবহারের বিপক্ষেও আমরা নই। তবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান টেলিটককে বাইরে রেখে তরঙ্গ বরাদ্দের সিদ্ধান্তের আমরা প্রতিবাদ জানাই। বর্তমানে একটি প্রতিষ্ঠান একাই ৯০ শতাংশ লাভ করছে। অন্য একটি প্রতিষ্ঠান ৮ শতাংশ লাভে আছে। বাকি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ টেলিটক লোকসান গুনছে। এর মধ্যে যদি টেলিটককে পিছিয়ে রাখা হয়, তাহলে বাজারে প্রতিযোগিতা ধ্বংস হবে।’
মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ৭০০ ব্যান্ডের তরঙ্গ টেলিটককে বরাদ্দ দিতে হবে।
এ বিষয়ে যুক্তি তুলে ধরে তিনি বলেন, টেলিযোগাযোগ খাতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৭০০ মেগাহার্টজ স্পেকট্রাম আন্তর্জাতিকভাবে মোবাইল কভারেজ ও ৫জি বিস্তারের জন্য ‘গোল্ডেন ব্যান্ড’ হিসেবে পরিচিত। এই ব্যান্ডের মোট ৪৫ মেগাহার্টজের মধ্যে প্রথম ধাপে ২৫ মেগাহার্টজ নিলামের ঘোষণা এবং বাকি ২০ মেগাহার্টজ ভবিষ্যতে চাহিদাভিত্তিক বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত দেশের রাষ্ট্রীয় মোবাইল অপারেটর টেলিটকের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করেছে।
সম্প্রতি বিটিআরসি ও সব অপারেটরের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় জানানো হয়, আগামী ১৪ জানুয়ারি নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
মহিউদ্দিন আহমেদ জানান, অভিযোগ উঠেছে, সভায় এক বেসরকারি অপারেটর প্রকাশ্যে টেলিটকের জন্য কোনো ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ না রাখার আহ্বান জানিয়েছে। সরকারের নিজস্ব অপারেটরকে বাদ দিয়ে বিদেশি মালিকানাধীন অপারেটরদের সুবিধা দেওয়ার এই প্রস্তাব ‘বৈষম্যমূলক ও অযৌক্তিক’ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ও দেশপ্রেমিক নাগরিক সমাজ। ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিদেশি মোবাইল অপারেটররা মুক্তবাজারে সেবা দিলেও তখন কলচার্জ, ইনকামিং চার্জ, অব্যবহৃত ব্যালেন্স কেটে নেওয়া—এসব কারণে সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছিল।
এমন বাস্তবতায় স্বল্প খরচে জনবান্ধব মোবাইল সেবা দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে টেলিটক প্রতিষ্ঠিত হয়। টেলিটক শুরুতেই কলচার্জ কমিয়ে আনায় বিদেশি কোম্পানিগুলো তা করতে বাধ্য হয়। এটাই ছিল টেলিটকের প্রথম বড় অবদান। দেশে প্রথম অনলাইন ভর্তি আবেদন, চাকরির আবেদন, অনলাইন বিল পরিশোধের মতো জনবান্ধব সেবা চালু করে টেলিটক। বিদেশি অপারেটরদের যেখানে বিনিয়োগ ৪০ হাজার কোটি টাকারও বেশি, সেখানে টেলিটক মাত্র ৬ হাজার কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ সুবিধায় দেশের মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছে।
মানববন্ধনে বক্তারা জানান, ৭০০ মেগাহার্টজ স্পেকট্রাম টেলিটকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি মোবাইল নেটওয়ার্কের সবচেয়ে শক্তিশালী কভারেজ ব্যান্ড, যা কম টাওয়ারে বিস্তৃত এলাকা কভার করতে পারে এবং দুর্গম ও গ্রামীণ অঞ্চলে স্থিতিশীল সিগন্যাল নিশ্চিত করে ৫জি বিস্তারের ভিত্তি তৈরি করে। রাষ্ট্রীয় নির্দেশনায় টেলিটক ইতিমধ্যে দুর্গম এলাকায় সেবা দিচ্ছে। কিন্তু সীমিত বিনিয়োগ ও কমসংখ্যক ব্যবহারকারী নিয়ে দেশব্যাপী মানসম্মত নেটওয়ার্ক বজায় রাখা কঠিন। টেলিটককে বঞ্চিত করা হলে গ্রামীণ জনগণ মানসম্মত সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ লক্ষ্য বাধাগ্রস্ত হবে, দুর্বল নেটওয়ার্কের কারণে গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বিদেশি অপারেটররা অতিরিক্ত বাজার সুবিধা পাবে। একই সঙ্গে সরকারি জরুরি সেবা বিঘ্নিত হতে পারে।
বক্তারা জানান, ৭০০ ব্যান্ড না পেলে বেশি টাওয়ার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তায় টেলিটকের অপারেটিং খরচ (পরিচালন ব্যয়) বাড়বে; যার প্রভাব গ্রাহকসেবার মান ও খরচ উভয় ক্ষেত্রেই পড়তে পারে।
মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় স্বাধীনতা পার্টির চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মিজু, বাংলাদেশ মোবাইল ফোন রিচার্জ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আমিনুল ইসলাম, গ্রিন পার্টির চেয়ারম্যান রাজু খান প্রমুখ।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রোবট নিয়ে আমাদের এত দিনকার একটি বড় সমস্যা ছিল—এগুলো খাওয়া যায় না! তবে এবার বিজ্ঞানীদের নিরলস চেষ্টায় সেই বাধা অতিক্রম করা গেছে। সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণযোগ্য কোমল রোবট তৈরি করেছেন। এই রোবটের ব্যাটারি ও অ্যাকচুয়েটর (সক্রিয় অংশ) সম্পূর্ণভাবে গিলে ফেলা যায়। এটি খাওয়ার উপযোগী বিভিন্ন ফ্লেভারেও তৈরি করা হয়েছে।
যদিও প্রাথমিকভাবে এটি মানুষের জন্য তৈরি করা হয়নি, তবে এই উদ্ভাবন রোবোটিকস এবং ওষুধ শিল্পে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।
বাইরে থেকে দেখলে রোবটটিকে দেখতে অনেকটা জেলি বা ‘জেলো’ দিয়ে তৈরি একটি সরল টেট্রিস ব্লকের মতো মনে হয়। প্রচলিত রোবটগুলোতে যেখানে প্লাস্টিক ও ধাতব যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়, সেখানে এই নরম রোবটটির মূল দেহ এবং নড়াচড়ার জন্য ব্যবহৃত পাম্পের টিউবগুলো তৈরি হয়েছে মোম এবং জিলেটিনের মতো ভোজ্য উপকরণ দিয়ে।
সাধারণ রোবটগুলোর মতোই এটি গ্যাস পাম্প করে চেম্বারের ভেতরে ও বাইরে চলাচল করে। গ্যাসের প্রভাবে রোবটের দেহ বিকৃত হয় এবং নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়। তবে এই রোবটের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হলো এর ভোজ্য ব্যাটারি।
এটির ব্যাটারি সিলিন্ডার আকৃতির, যার ভেতরে আলাদা চেম্বারে বেকিং সোডা এবং তরল সাইট্রিক অ্যাসিড রয়েছে। বেকিং সোডা দিয়ে তৈরি একটি পাতলা মেমব্রেন বা পর্দা এই উপাদান দুটিকে আলাদা করে রাখে।
যখন মেমব্রেনে চাপ প্রয়োগ করা হয়, তখন অ্যাসিড এবং বেকিং সোডা মিশে যায়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। এই নির্গত গ্যাসই হলো রোবটটিকে চালনা করার মূল শক্তি। এই শক্তিই চেম্বারগুলোকে বিকৃত করে এবং রোবটকে নড়তে সাহায্য করে। ছোটবেলার বিজ্ঞান ক্লাসে তৈরি সাধারণ গ্যাস প্রতিক্রিয়ার মতোই এর কার্যপ্রণালী।
রোবটটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এটির মূল লক্ষ্য ছিল বন্যপ্রাণীদের কাছে ওষুধ পৌঁছে দেওয়া, যেখানে মানুষের পক্ষে নিরাপদে পৌঁছানো সম্ভব নয়। গবেষকেরা এ ক্ষেত্রে বুনো শুয়োরের উদাহরণ দিয়েছেন। এই রোবট ব্যবহার করে এদের দেহে দূর থেকে ওষুধ প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।
তবে এরই মধ্যে মানুষও এই রোবটটির স্বাদ নিতে শুরু করেছে। বর্তমানে ফলের স্বাদের অ্যাকচুয়েটরসহ মানুষের ওপর এই রোবটের পরীক্ষা চলছে। এই গবেষণা প্রকল্পের ব্যবস্থাপক দারিও ফ্লোরিয়ানো জোর দিয়ে বলেন, এই রোবটের আসল তাৎপর্য হলো এর বায়ুচালিত ব্যাটারি এবং ভালভ সিস্টেম। এই যুগান্তকারী প্রযুক্তি আগামীতে খাদ্য বা ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন পথ দেখাতে পারে।
সূত্র: নোটবুক চেক
পল্লব শাহরিয়ার
চলতি বছর প্রযুক্তির জগতে যেন নতুন দিকের সূচনা হয়েছে। একদিকে স্মার্টফোন হয়ে উঠছে আরও বুদ্ধিমান, অন্যদিকে ছোট একটি আংটি বা চশমার মতো গ্যাজেট এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে মানুষের যোগাযোগ, কাজ, বিনোদন আর স্বাস্থ্যসচেতনতার ধরন। প্রযুক্তি এখন আর বিশেষজ্ঞ অথবা গ্যাজেটপাগলদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; সাধারণ ব্যবহারকারীর হাতে হাতে পৌঁছে গেছে এর সুবিধা। এ বছর বাজারে যেসব নতুন গ্যাজেট এসেছে, বেশির ভাগ মানুষের জীবন সহজ ও স্মার্ট করেছে, দিয়েছে আরও গতি।
রোলেবল স্মার্টফোন
এ বছর বাজারে বড় চমক ছিল রোলেবল স্মার্টফোন। এটি মুহূর্তে একটি সাধারণ স্মার্টফোনের সাড়ে ৬ ইঞ্চির ডিসপ্লে প্রসার করতে পারে ৮ থেকে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত। ফলে ভিডিও দেখা, গেম খেলা বা নোট লেখা আগের চেয়ে অনেক সুবিধাজনক। স্মার্টফোন এখন নিজে থেকে বুঝতে পারে, কখন স্ক্রিন বড় করতে হবে আর কখন ছোট। এআইয়ের সাহায্যে অ্যাপগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায়। পকেটে ছোট, হাতে বড়—এই নতুন ডিজাইন ব্যবহারকারীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা আমূল বদলে দিয়েছে। এর ব্যাটারি লাইফও করা হয়েছে আগের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া ডিভাইসের স্থায়িত্ব করা হয়েছে অনেক উন্নত।
স্মার্ট রিং
ওয়্যারেবল প্রযুক্তির আকর্ষণীয় উদ্ভাবন হলো স্মার্ট রিং। ছোট একটি আংটির মধ্যে এত কিছু রাখা হয়েছে যে, ঘড়ি বা ব্যান্ডের প্রয়োজন প্রায় নেই। আঙুলে পরার সঙ্গে সঙ্গে এটি হৃৎপিণ্ডের চাপ, মানসিক চাপের স্তর, রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ থেকে ঘুমের প্যাটার্ন— স্বাস্থ্যের সবকিছুর দিকে নজর রাখে। ব্যবহারকারী কোনো অ্যাপ খুলে না দেখলেও রিং এআইয়ের সাহায্যে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সতর্কতা পাঠায়, কখন বিশ্রাম প্রয়োজন বা স্ট্রেস বেশি হয়েছে, তা জানিয়ে দেয়। ব্যাটারি দীর্ঘস্থায়ী, একবার চার্জ দিলে ৫ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।
স্মার্ট হোম রোবট
এ বছর ঘরের প্রযুক্তিতে আকর্ষণীয় উদ্ভাবন স্মার্ট হোম রোবট। এটি শুধু ভ্যাকুয়াম নয়, ঘরের প্রতিটি কাজ সহজ করে দেয়। রোবটটি নিজে ঘরের নকশা অনুযায়ী আসবাব ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে চলতে পারে এবং যখন প্রয়োজন, তখন মেঝে পরিষ্কার করে দেয়। শুধু তা-ই নয়, এটি পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী কাজ মনে করিয়ে দিতে পারে। যেমন পোষা প্রাণীকে খাওয়ানো বা ঘরের লাইট, দরজা ও জানালা নিয়ন্ত্রণ। এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটি অচেনা কেউ ঘরে ঢুকলে সতর্কতা পাঠায়, নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ভয়েস কমান্ড অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেয়। স্মার্ট হোম রোবট ঘরের প্রতিদিনের জীবন সহজ, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল করতে সাহায্য করে।
পরিবেশবান্ধব গ্যাজেট
গ্যাজেটের বাজারে ইতিবাচক পরিবর্তন হলো পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি। আজকের দিনে অনেক গ্যাজেট তৈরির প্রতিষ্ঠান পরিবেশবান্ধব পণ্যের দিকে মনোযোগী। সৌরবিদ্যুচ্চালিত চার্জার, পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী উপাদান দিয়ে তৈরি স্মার্টফোন, ল্যাপটপ এবং গ্যাজেট এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সোলার চার্জার দিয়ে বিদ্যুৎ বাঁচে এবং পুনর্ব্যবহৃত উপাদান ব্যবহার করে তৈরি ডিভাইসে কমে পরিবেশদূষণ। অনেক ডিভাইসে এখন গ্রাফিন ব্যাটারি বা এনার্জি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, যা দীর্ঘস্থায়ী ও দ্রুত চার্জ হয়।
স্মার্ট চশমা
প্রযুক্তিপ্রেমীদের জন্য আকর্ষণীয় উদ্ভাবন স্মার্ট চশমা। এটি বাস্তব ও ভার্চুয়াল জগৎ একসঙ্গে দেখাতে পারে। সাধারণ চশমার মতো হালকা হলেও এর ভেতরে রয়েছে এমন প্রযুক্তি, যা চোখের সামনে তথ্য, ছবি এবং ভিডিও প্রদর্শন করতে পারে। এটি ব্যবহারে ঘরে বসে বাইরে ঘুরে আসার মতো অনুভূতি পাওয়া যায়। মিটিং বা শিক্ষার কাজে এটি দারুণ সুবিধা দেয়। কারণ, ডেস্কে বসে না থেকেও সবকিছু দেখা যায়। ব্যবহারকারীর কিছু ধরে রাখার প্রয়োজন নেই। চোখের দৃষ্টি ও অঙ্গভঙ্গিতে এ চশমা কাজ করে। ছোট, হালকা ও ব্যবহারবান্ধব এই চশমা এখন প্রযুক্তির এক নতুন দিক খুলে দিয়েছে, যা চোখের সামনে বাস্তব আর কল্পনার জগৎ মিলিয়ে দেয়।
স্মার্ট সিকিউরিটি গ্যাজেট
এ বছর ঘরের নিরাপত্তা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে স্মার্ট সিকিউরিটি গ্যাজেট। এটি এখন আর শুধু দরজা বা জানালা বন্ধ করার যন্ত্র নয়, অচেনা মানুষ শনাক্ত করারও যন্ত্র। বাড়িতে অপরিচিত কেউ ঢুকলে এ গ্যাজেট সেই তথ্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারকারীর কাছে সতর্কবার্তা হিসেবে পাঠাতে পারে। চোখ বা কণ্ঠ শনাক্ত প্রযুক্তির ফলে এটি পরিবার বা অচেনা ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পারে।
পোষা প্রাণী থাকলেও তারা বুঝতে পারে। গ্যাজেটটি নিজে থেকে ঘরের লাইট, দরজা, জানালা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই ব্যবহারকারীর বারবার কিছু করার প্রয়োজন পড়ে না।
ফিচার ডেস্ক
এআইয়ের কারণে চলতি বছর অনেকে চাকরি হারিয়েছেন। কয়েকটি টেক জায়ান্ট প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, এআইয়ের দক্ষতা উন্নয়নের দিকে নজর দিচ্ছে তারা। ফলে অদূর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে চাকরিচ্যুত হওয়ার হার বাড়বে।
এআই ব্যবহার নিয়ে বড় ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন আনছে মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এইচপি ইনকরপোরেটেড। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ২০২৮ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ৪ হাজার থেকে ৬ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে।
প্রধান নির্বাহী এনরিক লোরেস বলেন, ‘এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্য তৈরি, গ্রাহকসেবা এবং অভ্যন্তরীণ কাজ আরও দ্রুত ও দক্ষভাবে পরিচালনার পরিকল্পনা চলছে। সে বাস্তবায়নেই এই পুনর্গঠন।’ তাঁর মতে, নতুন পরিকল্পনা ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে পরবর্তী তিন বছরে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার খরচ সাশ্রয় হবে।
এর আগেও ছাঁটাই হয়েছে
এটি এইচপির প্রথম ছাঁটাই নয়, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় দুই হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছিল। প্রযুক্তি শিল্পে দীর্ঘদিন ধরে চলা মন্দা এবং নতুন এআই প্রতিযোগিতা এ ধরনের সিদ্ধান্তের পেছনে বড় কারণ।
এআই কম্পিউটারের চাহিদা বাড়ছে
এইচপি জানায়, বাজারে এআই কম্পিউটারের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। অক্টোবর পর্যন্ত শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে তাদের মোট কম্পিউটার সরবরাহের ৩০ শতাংশই ছিল এআই পিসি। ফলে প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতের বাজারে টিকে থাকতে আরও বেশি এআইভিত্তিক পণ্য তৈরি ও সরবরাহে গুরুত্ব দিচ্ছে।
চিপের দাম বাড়ায় নতুন উদ্বেগ
বিশ্বব্যাপী সার্ভার ও ডেটা সেন্টারের বাড়তি চাহিদার কারণে মেমোরি চিপের দাম বাড়ছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই দামের চাপ ভোক্তা প্রযুক্তি প্রস্তুতকারীদের খরচ বাড়াবে। এইচপি জানিয়েছে, চিপের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব তারা ২০২৬ সালের মাঝামাঝি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে। প্রথম ছয় মাসের জন্য পর্যাপ্ত চিপ মজুত রয়েছে। প্রধান নির্বাহী জানিয়েছেন, খরচ নিয়ন্ত্রণে তাঁরা কম দামের সরবরাহকারী খুঁজছেন। মেমোরির ব্যবহার কমানো এবং প্রয়োজন হলে পণ্যের দাম সামান্য বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁদের।
লাভের পূর্বাভাস প্রত্যাশার চেয়ে কম
এইচপি জানায়, ২০২৬ অর্থবছরে শেয়ারপ্রতি সমন্বিত মুনাফা হবে ২ দশমিক ৯০ থেকে ৩ দশমিক ২০ ডলারের মধ্যে, যা গড় ধারণা ৩ দশমিক ৩৩ ডলারের চেয়ে কম। এ ছাড়া আগামী বছরের প্রথম দিকে তাদের শেয়ারপ্রতি মুনাফা ৭৩ থেকে ৮১ সেন্ট হতে পারে।
এ বছর এআই ও অটোমেশনের প্রভাবে প্রযুক্তি খাত লক্ষাধিক চাকরি হারিয়েছে। তবে এ প্রভাবে শুধু চাকরি কমছে না, এর সঙ্গে নতুন ধরনের দক্ষতার চাহিদা তৈরি হয়েছে। ক্ষতির পাশাপাশি অনেক নতুন সুযোগও এসেছে। এআই ভবিষ্যতে আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণে কাজের প্রকৃতি বদলাতে থাকবে। কর্মীদের চাকরি হারানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে এআই। এটি একদিকে যেমন ঝুঁকি সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে নতুন সম্ভাবনাও তৈরি করছে।
সূত্র: সিএনএন
