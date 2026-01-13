Ajker Patrika
প্রযুক্তি

চ্যাটজিপিটিকে কীভাবে প্রশ্ন করবেন

ফিচার ডেস্ক
চ্যাটজিপিটিকে কীভাবে প্রশ্ন করবেন

চ্যাটজিপিটি থেকে ভালো উত্তর পেতে হলে প্রশ্ন করার ধরন খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন যত স্পষ্ট হবে, উত্তর তত ভালো হবে।

স্পষ্ট এবং নির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করুন

খুব সাধারণ কিংবা অস্পষ্ট প্রশ্ন করলে চ্যাটজিপিটি ঠিকভাবে বুঝতে পারে না। যেমন—ভালো ছবি কীভাবে তুলব?

মোবাইল দিয়ে ভালো ছবি তুলতে হলে আলো ও ক্যামেরা সেটিং কীভাবে ঠিক করব?

নির্দিষ্ট প্রশ্ন করলে চ্যাটজিপিটি বিষয়টি সহজে ধরতে পারে।

কাজের প্রসঙ্গ ও লক্ষ্য জানিয়ে দিন

আপনি কী করতে চান, কেন করতে চান, আর কার জন্য করছেন—এগুলো জানালে উত্তর আরও ভালো হয়। ধরা যাক, একটি ছবিতে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আপনি চাইছেন ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড বদলাতে এবং তার হাতে একটি চায়ের কাপ যোগ করতে। এ ধরনের ক্ষেত্রে শুধু ছবি এডিট করো, বললে চলবে না। প্রথমে লোকটির ছবি দিয়ে লিখুন, ‘আমি এই লোকের ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে গাছপালা যোগ করতে চাই। লোকটির হাতে একটি চায়ের কাপও দিতে চাই। চেহারা যেন বিকৃত না হয়।’ এভাবে বলে দিলে চ্যাটজিপিটি বুঝতে পারে, আপনি ঠিক কী চান।

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করবেন না

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করলে উত্তর গুলিয়ে যেতে পারে। তাই এক প্রশ্ন একবারই করুন।উত্তর বুঝে তারপর পরের প্রশ্ন করুন। কিছু না বুঝলে আবার পরিষ্কার করে বলুন। বিষয়, উদ্দেশ্য, পছন্দ এবং স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দিলে চ্যাটজিপিটি আপনাকে সবচেয়ে ভালো সাহায্য করতে পারে।

সূত্র: টেক রাডার

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিছাপা সংস্করণচ্যাটজিপিটি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কী শর্তে গাজায় ট্রাম্পের বাহিনীতে যোগ দেবে বাংলাদেশ, জানালেন প্রেস সচিব

রিয়াল-বার্সার খেলা দেখে উল্লাস, জুনিয়র শিক্ষার্থীদের ওপর সিনিয়রদের হামলা

এ দেশে আমাদের বহু সুখস্মৃতি, ফিরে আসতে পেরে দারুণ আনন্দিত: নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

২০১৪ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার বন্দোবস্ত হয়

তেহরানের একটি মর্গেই ১৮২ মরদেহ, ভিডিও ভাইরাল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে

৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে

কী শর্তে গাজায় ট্রাম্পের বাহিনীতে যোগ দেবে বাংলাদেশ, জানালেন প্রেস সচিব

কী শর্তে গাজায় ট্রাম্পের বাহিনীতে যোগ দেবে বাংলাদেশ, জানালেন প্রেস সচিব

এ দেশে আমাদের বহু সুখস্মৃতি, ফিরে আসতে পেরে দারুণ আনন্দিত: নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

এ দেশে আমাদের বহু সুখস্মৃতি, ফিরে আসতে পেরে দারুণ আনন্দিত: নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

তেহরানের একটি মর্গেই ১৮২ মরদেহ, ভিডিও ভাইরাল

তেহরানের একটি মর্গেই ১৮২ মরদেহ, ভিডিও ভাইরাল

২০১৪ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার বন্দোবস্ত হয়

২০১৪ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার বন্দোবস্ত হয়

সম্পর্কিত

আকাশপথে স্টারলিংক: রেকর্ড গড়ল কাতার এয়ারওয়েজ

আকাশপথে স্টারলিংক: রেকর্ড গড়ল কাতার এয়ারওয়েজ

চ্যাটজিপিটিকে কীভাবে প্রশ্ন করবেন

চ্যাটজিপিটিকে কীভাবে প্রশ্ন করবেন

অস্ট্রেলিয়ায় সাড়ে ৫ লাখ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল মেটা

অস্ট্রেলিয়ায় সাড়ে ৫ লাখ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল মেটা

ফোন প্রস্তুতকারকদের সোর্স কোড দিতে বাধ্য করতে চায় মোদি সরকার

ফোন প্রস্তুতকারকদের সোর্স কোড দিতে বাধ্য করতে চায় মোদি সরকার