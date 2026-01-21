স্মার্টফোন দুনিয়ায় প্রথম: ১০০০১ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি আনছে রিয়েলমি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
চার্জিং নিয়ে ব্যবহারকারীদের চিরচেনা দুশ্চিন্তা দূর করতে রিয়েলমি এবার বিশ্ববাজারে নিয়ে আসছে ১০ হাজার ১ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লং-লাইফ টাইটান ব্যাটারি।
কোম্পানিটি দাবি করছে, এই ‘টাইটান ব্যাটারি’ রেকর্ড সময়ের মধ্যে ব্যাপক উৎপাদন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এটি স্মার্টফোনে প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী পাওয়ার ব্যাকআপ নিশ্চিত করবে। এর ফলে ব্যবহারকারীদের সাথে ভারী পাওয়ার ব্যাংক বহন করা কিংবা ঘনঘন চার্জিং পোর্টের খোঁজ করার ঝামেলা পোহাতে হবে না।
এই যুগান্তকারী ব্যাটারিসহ রিয়েলমি খুব শিগগিরই বাজারে আনতে যাচ্ছে তাদের নতুন স্মার্টফোন ‘রিয়েলমি পি৪ পাওয়ার’। ডিভাইসটি কেবল ব্যাটারি সক্ষমতাই নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে।
রিয়েলমি জানিয়েছে, এই ব্যাটারিতে উন্নত ‘সেফটি আর্কিটেকচার’ ও ইন্টেলিজেন্ট ‘লংজিভিটি টেকনোলজি’ ব্যবহার করা হয়েছে।
শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবার সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধের পথে যুক্তরাজ্য। ব্রিটেন সরকার ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা ও জনমত যাচাই শুরু করেছে।২৭ মিনিট আগে
একসময় যুদ্ধ মানে ছিল সৈন্যের মুখোমুখি লড়াই। যুদ্ধক্ষেত্রে জয়-পরাজয় নির্ভর করত সৈন্যসংখ্যা, শারীরিক শক্তি ও সাহসের ওপর। কিন্তু সময় বদলেছে, বদলেছে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি। আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধ শুধু রণাঙ্গনে সীমাবদ্ধ নেই; ছড়িয়ে পড়েছে মহাকাশ ও ডিজিটাল জগতে।১ দিন আগে
সম্প্রতি এক সাইবার সিকিউরিটি গবেষক মাইক্রোসফট কোপাইলটে ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন, যা ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করতে পারে। ডেটা সিকিউরিটি রিসার্চ ফার্ম ভ্যারোনিস থ্রেট ল্যাবস একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।১ দিন আগে
আইফোন ১৬ থেকে অ্যাপল একটি নতুন ক্যামেরা কন্ট্রোল যুক্ত করেছে। এটি মোবাইল ফোনের পাশে থাকা একটি বিশেষ ধরনের কন্ট্রোল। শুরুতে অনেকে ভেবেছিলেন, এটি পেশাদার ক্যামেরার মতো শাটার বাটনের কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তবু সঠিকভাবে ব্যবহার জানা থাকলে এই ক্যামেরা কন্ট্রোল বেশ কাজে লাগে।১ দিন আগে