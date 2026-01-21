Ajker Patrika
স্মার্টফোন দুনিয়ায় প্রথম: ১০০০১ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি আনছে রিয়েলমি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শিগগিরই বাজারে আসছে রিয়েলমি পি৪ পাওয়ার স্মার্টফোন। ছবি: সংগৃহীত

চার্জিং নিয়ে ব্যবহারকারীদের চিরচেনা দুশ্চিন্তা দূর করতে রিয়েলমি এবার বিশ্ববাজারে নিয়ে আসছে ১০ হাজার ১ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লং-লাইফ টাইটান ব্যাটারি।

কোম্পানিটি দাবি করছে, এই ‘টাইটান ব্যাটারি’ রেকর্ড সময়ের মধ্যে ব্যাপক উৎপাদন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এটি স্মার্টফোনে প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী পাওয়ার ব্যাকআপ নিশ্চিত করবে। এর ফলে ব্যবহারকারীদের সাথে ভারী পাওয়ার ব্যাংক বহন করা কিংবা ঘনঘন চার্জিং পোর্টের খোঁজ করার ঝামেলা পোহাতে হবে না।

এই যুগান্তকারী ব্যাটারিসহ রিয়েলমি খুব শিগগিরই বাজারে আনতে যাচ্ছে তাদের নতুন স্মার্টফোন ‘রিয়েলমি পি৪ পাওয়ার’। ডিভাইসটি কেবল ব্যাটারি সক্ষমতাই নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে।

রিয়েলমি জানিয়েছে, এই ব্যাটারিতে উন্নত ‘সেফটি আর্কিটেকচার’ ও ইন্টেলিজেন্ট ‘লংজিভিটি টেকনোলজি’ ব্যবহার করা হয়েছে।

স্মার্টফোন
