টেসলাকে পেছনে ফেলে বিশ্বের শীর্ষ বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রেতা হচ্ছে চীনের বিওয়াইডি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিওয়াইডি জানিয়েছে, ২০২৫ সালে তাদের ব্যাটারিচালিত গাড়ির বিক্রি প্রায় ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে ২২ লাখের বেশি হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
বিওয়াইডি জানিয়েছে, ২০২৫ সালে তাদের ব্যাটারিচালিত গাড়ির বিক্রি প্রায় ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে ২২ লাখের বেশি হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্কের টেসলাকে পেছনে ফেলে শীর্ষ বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রেতা হতে যাচ্ছে চীনের বিওয়াইডি। বার্ষিক বিক্রির হিসাবে এই প্রথমবারের মতো তারা তাদের মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মাইলফলক স্পর্শ করতে যাচ্ছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিওয়াইডি জানিয়েছে, ২০২৫ সালে তাদের ব্যাটারিচালিত গাড়ির বিক্রি প্রায় ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে ২২ লাখের বেশি হয়েছে।

অন্যদিকে গত বছরের মোট বিক্রির হিসাব আজ প্রকাশ করার কথা রয়েছে টেসলার। তবে গত সপ্তাহে বিশ্লেষকদের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫ সালে টেসলা সারা বিশ্বে প্রায় সাড়ে ১৬ লাখ গাড়ি বিক্রি করেছে।

মার্কিন প্রতিষ্ঠান টেসলার জন্য ২০২৫ সাল বেশ কঠিন ছিল। নতুন মডেল নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া, মাস্কের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে জনমনে অস্বস্তি এবং চীনা প্রতিদ্বন্দ্বীদের তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হয়েছে তাদের।

এক প্রতিবেদনে বিবিসি জানিয়েছে, গিলি, এমজি ও বিওয়াইডির মতো চীনা কোম্পানিগুলো প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডগুলোর চেয়ে কম দামে গাড়ি বাজারে ছেড়ে পশ্চিমা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর ব্যাপক চাপ তৈরি করেছে। এর জবাবে গত অক্টোবরে টেসলা বিক্রির হার বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি মডেলের সাশ্রয়ী সংস্করণ বাজারে ছাড়ে।

মাস্কের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ আগামী এক দশকে টেসলার বিক্রি এবং শেয়ারবাজারের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে মাস্কের ভূমিকার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ায় ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসে টেসলার বিক্রি ব্যাপকভাবে কমে যায়।

চীনবৈদ্যুতিক গাড়িটেসলা
