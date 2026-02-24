কনটেন্ট বানিয়ে নিন অ্যালগরিদম বুঝে

এখন কনটেন্টের যুগ। যেকোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কনটেন্ট এখন রাজত্ব করছে। কিন্তু এটি কীভাবে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে, তার রয়েছে নিজস্ব ব্যবস্থা। একটি কনটেন্ট ঠিক কাকে দেখানো হবে, কবে এবং কতবার দেখানো হবে—সবই নির্ভর করে অ্যালগরিদমের ওপর। একটা সময় সব পোস্ট দেখা যেত টাইমলাইনে সিরিয়াল অনুযায়ী।
কিন্তু এখন তা সোশ্যাল মিডিয়া ঠিক করে দেয়। প্রতিটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম তাদের নিজ নিজ অ্যালগরিদম ব্যবহার করে এবং সময়ের সঙ্গে এসব নিয়ম বদলে যায়।
প্রতিদিন ক্যামেরা ধরছেন, স্ক্রিপ্ট লিখছেন, এডিট করছেন, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছেন না আপনার পোস্ট কখন সবচেয়ে বেশি মানুষ দেখবে। কিংবা দিনে কয়টা ভিডিও যথেষ্ট। এসব প্রশ্ন কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মনে প্রায়ই আসে। একে ভয় না পেয়ে বরং অ্যালগরিদম বুঝে কনটেন্ট তৈরি করুন। এতে আপনার দর্শক শুধু বাড়বেই না, সেই সঙ্গে আপনার আয়ের পথটাও সুগম হবে।
যেভাবে কাজে লাগাবেন
আপনি যদি কনটেন্ট ক্রিয়েটর অথবা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে যুক্ত কেউ হয়ে থাকেন, তাহলে এই অ্যালগরিদম বুঝে কাজ করাটাই আপনাকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
সূত্র: কুইক ফ্রেম এবং ফোর্বস
চীনে এ বছরের বসন্ত উৎসব উদ্যাপনের মধ্যে মহাকাশ থেকে এসেছে ব্যতিক্রমী সুখবর। শেনচৌ-২১ মিশনের নভোচারীরা থিয়ানকং মহাকাশ স্টেশনে সফলভাবে চাষ করেছেন টমেটো। ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশ মিশনের ক্ষেত্রে এই ঘটনাকে দেখা হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবেই।১ ঘণ্টা আগে
বাসাবাড়ির নিরাপত্তায় প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বাড়ছে। বর্তমানে স্মার্ট ক্যামেরা, ডোর লক, আইপি ক্যামেরা বাড়ির নিরাপত্তার প্রধান অংশ। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রযুক্তিপণ্য বাজারে আসছে। তেমনই নতুন কিছু প্রযুক্তিপণ্য নিয়ে আজকের আয়োজ১ ঘণ্টা আগে
এআই এখন আর শুধু প্রযুক্তির বিষয় নয়, এটি ভূরাজনীতি এবং নিরাপত্তার অংশ। এখানে কাজ করছে একদিকে চীনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে প্রযুক্তির লাগাম টেনে ধরার প্রয়োজনীয়তা। সম্প্রতি বিবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গুগল ডিপমাইন্ডের প্রধান স্যার ডেমিস হাসাবিস বলেছেন...৩ ঘণ্টা আগে
বর্তমান বিশ্বে তথ্য অনুসন্ধানের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। কিন্তু এই এআই কতটা নির্ভুল? বিবিসি সাংবাদিক টমাস জার্মেইনের সাম্প্রতিক একটি গবেষণা চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, একটি তুচ্ছ মিথ্যা ব্লগ পোস্টের মাধ্যমেও বিশ্বের বড় বড় এআই চ্যাটবটগুলোকে অনায়াসেই...২ দিন আগে