Ajker Patrika
অন্য খেলা

ভারত নাকি আফগানিস্তান, ফাইনালের টিকিট কাটবে কোন দল

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারত নাকি আফগানিস্তান, ফাইনালের টিকিট কাটবে কোন দল
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-আফগানিস্তান। ছবি: সংগৃহীত

বুলাওয়েতে গতকাল অস্ট্রেলিয়াকে ২৭ রানে হারিয়ে ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালের টিকিট কেটেছে ইংল্যান্ড। আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-আফগানিস্তান। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে ভারত-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। আজকের জয়ী দল ৬ ফেব্রুয়ারি ফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

সেমিফাইনাল

ভারত-আফগানিস্তান

বেলা ১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

ফরিদপুরে বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন, জামায়াত নেতাকে জখম

সম্পর্কিত

আরও এক ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সেলোনা

আরও এক ফাইনালের দরজায় কড়া নাড়ছে বার্সেলোনা

ভারত নাকি আফগানিস্তান, ফাইনালের টিকিট কাটবে কোন দল

ভারত নাকি আফগানিস্তান, ফাইনালের টিকিট কাটবে কোন দল

সিঙ্গাপুর ম্যাচে হামজাকে পাবে তো বাংলাদেশ

সিঙ্গাপুর ম্যাচে হামজাকে পাবে তো বাংলাদেশ

দেশের ক্রিকেটের পাইপলাইন ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা বিসিবির

দেশের ক্রিকেটের পাইপলাইন ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা বিসিবির