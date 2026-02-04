চলে গেলেন ক্রীড়া সংগঠক এম এ লতিফ

বিকেএসপির সাবেক মহাপরিচালক ছিলেন খান। তবে এটাই তাঁর শেষ পরিচয় নয়। ২০০৭ সালে তিনি বিসিবির অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্য ছিলেন। সেই লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুল লতিফ আর নেই। আজ বেলা সাড়ে তিনটার দিকে সিএমএইচে মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।
ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) আব্দুল লতিফের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রিকেটের দীর্ঘ ও গৌরবময় সম্পর্ক ছিল। তিনি বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক ম্যানেজারের দায়িত্ব পালনেরও অভিজ্ঞতা তাঁর। এর আগে দক্ষ প্রশাসক হিসেবে এম এ লতিফ ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বিকেএসপির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।
২০২৪ সালের আগস্টে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর ক্রীড়াঙ্গনে বিভিন্ন ফেডারেশনে সংস্কারের অংশ হিসেবে তাঁকে বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। মৃত্যুর আগপর্যন্ত সেই দায়িত্বে ছিলেন এম এ লতিফ।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুল লতিফ খানের নামাজে জানাজা আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) জোহরের নামাজের পর ঢাকার বারিধারা জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাঁকে সামরিক কবরস্থানে দাফন করা হবে। তাঁর শোক প্রকাশ করেছে বিসিবি।
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলমের উত্থাপিত যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তদন্ত শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছে গত পরশু প্রতিবেদন জমা দিয়েছে স্বাধীন তদন্ত কমিটি। তদন্তে কী পাওয়া গেছে, সেটি একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ জানিয়েছে বিসিবি। জাহানারার করা চারটি অভিযোগের দ১ ঘণ্টা আগে
পাঁচ সমস্যার এক সমাধান—বিখ্যাত এক শ্যাম্পু কোম্পানির বিজ্ঞাপনটা হয়তো অনেকের মনে আছে। অনেকের হয়তো মনে নেই। সে যা-ই হোক, ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের দলটা যেন সেই বিজ্ঞাপনের মতোই। ৫ দেশের ১৫ ক্রিকেটার এবার বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন।৩ ঘণ্টা আগে
এক মোস্তাফিজুর রহমানকে নিয়েই বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে জানুয়ারি মাসে চলেছে ‘মহাযুদ্ধ।’ আইপিএল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর মোস্তাফিজ খবরের শিরোনাম হয়েছেন বারবার। তবে জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনের কাছে এটা (মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া) ‘পাস্ট ইজ পাস্টে’র মতো ঘটনা।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে তিন দিনও নেই। এখন আলোচনা হওয়ার কথা টুর্নামেন্টের দল আর খেলোয়াড় নিয়ে। সেখানে বেশি আলোচনা মাঠের বাইরের ইস্যু নিয়ে। এ রকম চিত্র আগে কখনো দেখা যায়নি আইসিসির কোনো ইভেন্টে। বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের ইস্যু নিয়ে ভজকট এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে