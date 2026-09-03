Ajker Patrika
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থাইল্যান্ডের পর এবার ভারতের প্রতিপক্ষ হংকং

ক্রীড়া ডেস্ক    
থাইল্যান্ডের পর এবার ভারতের প্রতিপক্ষ হংকং
থাইল্যান্ডকে ৯৪ রানে হারিয়ে ২০২৬ নারী এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

দুবাইয়ে ৩০ আগস্ট থাইল্যান্ডকে ৯৪ রানে হারিয়ে ২০২৬ নারী এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে ভারত। তিন দিন বিরতির পর আজ মাঠে নামবে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত।বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে দুবাইয়ে শুরু হবে ভারত-হংকং এশিয়া কাপের ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নারী এশিয়া কাপ

ভারত-হংকং

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস, সনি টেন ১ ও ৪

ফুটবল খেলা সরাসরি

লা লিগা

রিয়াল সোসিয়েদাদ-সেলতা ভিগো

রাত ১টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন

রাত ১২টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি

বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস

বিষয়:

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