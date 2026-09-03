থাইল্যান্ডের পর এবার ভারতের প্রতিপক্ষ হংকং

দুবাইয়ে ৩০ আগস্ট থাইল্যান্ডকে ৯৪ রানে হারিয়ে ২০২৬ নারী এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে ভারত। তিন দিন বিরতির পর আজ মাঠে নামবে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত।বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে দুবাইয়ে শুরু হবে ভারত-হংকং এশিয়া কাপের ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নারী এশিয়া কাপ
ভারত-হংকং
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস, সনি টেন ১ ও ৪
ফুটবল খেলা সরাসরি
লা লিগা
রিয়াল সোসিয়েদাদ-সেলতা ভিগো
রাত ১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
রাত ১২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি
বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস
আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টেনেছেন লিওনেল মেসি। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে অবসরের ঘোষণা দেওয়ার তিন দিন পেরিয়ে গেছে। কিন্তু দীর্ঘ ২১ বছরে যা অর্জন করেছেন, ভক্ত-সমর্থকদের মনে রাখার মতো অসংখ্য মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন—সেটা তো চাইলেও কেউ ভুলতে পারবেন না। বিশ্বকাপজয়ী তারকার বিদায় উপলক্ষে আর্জেন্টি১ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার মতো ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও নিয়মিত টেস্ট খেলার সুযোগ পায় না বাংলাদেশ। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড সবশেষ মুখোমুখি হয়েছে ২০১৬ সালে। ইংল্যান্ডের মাঠে হিসেব করলে সেটা আরও পড়ে। আগামী বছর বাংলাদেশের ফুরোচ্ছে ১৭ বছরের অপেক্ষা।১ ঘণ্টা আগে
শ্রীলঙ্কার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে গতকাল দুবাইয়ে ইন্দোনেশিয়া বাজেভাবে হেরেছে। আরও স্পষ্ট করে বললে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু। হ্যাটট্রিকে ক্যারিয়ারসেরা বোলিং করে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। তবু ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার ক্রিকেটারদের চেয়ে একটা দিক থেকে পেছনেই পড়ে রইলেন লঙ্কান অধিনায়ক।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের মতো শ্রীলঙ্কাও উড়িয়ে দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া। ১০০ রান তো দূরে থাক, প্রথমবারের নারী এশিয়া কাপ খেলতে আসা ইন্দোনেশিয়া দুই ম্যাচ খেলে একটিতেও ৬০ রান পর্যন্ত করতে পারেনি। তবে বোলিং বিভাগে উন্নতি হলেও ব্যাটিং নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকছেই শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর।৩ ঘণ্টা আগে