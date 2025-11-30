আবারও আমিরুলের হ্যাটট্রিক, পিছিয়ে থেকে কোরিয়াকে রুখে দিল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পেনাল্টি কর্নার স্পেশালিস্ট তকমাটা জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-২১) হকি বিশ্বকাপে বেশ ভালোভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছেন আমিরুল ইসলাম। গতকাল প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। যদিও জয় পায়নি বাংলাদেশ। আজ দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষেও ছিল হারের মুখে। আমিরুলের আরও এক হ্যাটট্রিকে মাঠ ছাড়ে ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে।
চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে তিন গোলে পিছিয়ে ছিল বাংলাদেশ। প্রথম কোয়ার্টারে অষ্টম মিনিটে কোরিয়া এগিয়ে যায় লি মিন হিয়কের গোলে। পেনাল্টি কর্নারেই ১৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সন সিউং হান। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেও দাপট দেখায় কোরিয়া। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে ১৭ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন মিন হিয়ক। দ্বিতীয় কোয়ার্টার শেষে স্কোরলাইন আর বদলায়নি।
এরপরই পেনাল্টি কর্নার থেকে ঘুরে দাড়ানোর গল্প লিখতে শুরু করেন আমিরুল। তৃতীয় কোয়ার্টারের ৩৬ মিনিটে প্রথম গোলটি আদায় করে নেন তিনি। শেষ কোয়ার্টারে চারটি পেনাল্টি কর্নার পায় বাংলাদেশ। এর মধ্যে ৪৬ মিনিট ও ৫৬ মিনিটে জাল কাঁপান আমিরুল। হ্যাটট্রিক পূরণ করে বাংলাদেশকে এনে দেন ড্রয়ের স্বাদ।
পরশু গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ফ্রান্সের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সুযোগ ছিল ২০ বছরের অপেক্ষা ঘোচানোর। কিন্তু গোলাম রব্বানী ছোটনের দল পাত্তাই পেল না। চীনের কাছে ৪-০ গোলে হেরে অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের মূলপর্বের খেলার স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে গেল বাংলাদেশের জন্য।
বাছাইপর্বে আগে টানা ৪ ম্যাচ জিতে আজ চীনের বিপক্ষে অঘোষিত ফাইনালে মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। চীনের তংলিয়াং লং স্টেডিয়ামে অষ্টম মিনিটে গোলকিপার আলিফ রহমানের ভুলে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। নিজেদের অর্ধ থেকে উড়িয়ে মারেন চীনের ডিফেন্ডার জিন ইউচেন। কুয়াং ঝাওলি পেছন থেকে দৌড়ে এসে ব্যাক পাস দিতে চাইলে ইকরামুলের পায়ে লেগে বল গতি পরিবর্তন হয়, বলের লাইনে থেকে অবশ্য ধরার অপেক্ষায় ছিলেন আলিফ। তবে নিচু বল তিনি ধরার আগেই পেছন থেকে এসে বল জালে পাঠিয়ে দেন চীনের ফরোয়ার্ড শুয়াই ওয়েহাও।
১৮ মিনিটে মাঝ মাঠ থেকে কয়েকজনেক কাটিয়ে একাই বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন ইহসান হাবিব রিদুয়ান। তবে এই ডিফেন্ডারের বা পায়ের জোড়ালো শট বা দিকে ঝাপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ক্লিয়ার করেন চীনের গোলকিপার কিন জিনিউ।
২৫ মিনিটে অল্পের জন্য বিপদ ঘটেনি। বাংলাদেশের রক্ষণ চিঁড়ে বেরিয়ে পরা বল পায়ে নিয়ে কয়েকজনকে কাটান শুয়াই ওয়েহাও। বক্সে জটলার মধ্য থেকে শেষে এই ফরোয়ার্ডের নেওয়া নিচু শটে বল বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে।
৩৮ মিনিটে আরও একবার বাংলাদেশের ভুলে লিড দ্বিগুণ করে চীন। নিজেদের বক্সের সামনে বল পায়ে কাকে দেবেন করতে করতে ব্যাক পাস দিয়ে বসেন দূরে থাকা গোলকিপার আলিফের কাছে। সেই বল ক্লিয়ার করার আগেই ছো মেরে জালে পাঠিয়ে দেন চীনের শুয়াই ওয়েহাও।
বিরতির পর দ্রুতই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় চীন। ডান দিকের কর্নারের কাছ থেকে আসা লং বলে মাথা ছুঁয়ে ম্যাচে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন ফরোয়ার্ড শুয়াই ওয়েহাও। গোলমুখের সামনে বাংলাদেশের তিন ডিফেন্ডার পারেননি তাঁকে রুখতে। শেষ দিকে ঝাও সংইউয়ান কাঁপান জাল।
এনিয়ে ১৭বার মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেল চীন। দুবার পেয়েছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ। সেই তুলনায় বাংলাদেশ মূলপর্বে খেলেছে ৬ বার। ২০০৬ সালের পর থেকে আর পেরোতে পারেনি বাছাইয়ের বাধা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০১২ সালে শুরু প্রথম বিপিএল থেকেই মুশফিকুর রহিম টুর্নামেন্টে এক পরিচিত মুখ। দেশের ক্রিকেটে এখনো তিনি বড় নাম। কদিন আগে নিজের শততম টেস্টে করেছেন সেঞ্চুরি ও ফিফটি। বিপিএলে সর্বশেষ দুটি পর্বের চ্যাম্পিয়ন দল ফরচুন বরিশালে খেলেছেন মুশফিক। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য মুশফিককে আজ বিপিএল নিলামে কেনেনি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি।
সন্ধ্যায় ৭টা পর্যন্ত অংশ নেওয়া ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ১০ জন করে স্থানীয় ক্রিকেটার নিয়ে ফেলেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামি বিক্রি হয়েছেন নাঈম শেখ। তাঁকে চট্টগ্রাম দলে নিয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায়। এখনো পর্যন্ত নিলামে কোটি টাকা স্পর্শ করা একমাত্র ক্রিকেটার নাঈমই। নিলামে কিছু চমক থাকেই। ৩৮ বছর বয়সী পেস বোলিং অলরাউন্ডার জিয়াউর রহমানকে যেমন ৩০ লাখ টাকা দিয়ে নিয়েছে চট্টগ্রাম।
দেশের ক্রিকেটের বড় তারকা মুশফিকুর রহিম কিংবা মাহমুদউল্লাহ নিলামে এখনো দল পাননি। মাহমুদউল্লাহ গত মার্চে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। মুশফিক টেস্ট চালিয়ে গেলেও খেলছেন ঘরোয়া ক্রিকেটের সব ধরনের টুর্নামেন্ট। মুশফিক সন্ধ্যায় তাঁর অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়েছেন, ‘সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ।’ বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে পোস্টটি তাঁর নিলামে অবিক্রীত থাকাটা ইঙ্গিত করে দেওয়া।
বিপিএলে মুশফিকই সবচেয়ে বেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে খেলেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি শিরোপার স্বাদ পেয়েছিলেন তামিম ইকবালের নেতৃত্বে ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলে। এবার মুশফিককে ‘দর্শক’ হয়েই থাকতে হয় কি না, সেটিই দেখার।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুপুরেও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচনে ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি। হঠাৎই বিকেলের দিকে এল মৃত্যুর খবর। রাজধানীর খিলগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ক্রীড়া সাংবাদিক মো. জহির উদ্দিন ভূঁইয়া। দৈনিক ভোরের পাতায় কাজ করতেন তিনি।
৫১ বছর বয়সী জহির উদ্দিন ভূঁইয়া কুমিল্লার মুরাদনগর থানার চাপিলাতলা গ্রামের শামসুদ্দিন ভূঁইয়ার ছেলে। বর্তমানে খিলগাঁও থানার মধ্য বাসাবো এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। তিনি এক ছেলে ও দুই মেয়ের বাবা।
নিহত জহির উদ্দিন ভূঁইয়ার ছেলে রাকিব ভূঁইয়া তামিম বলেন, ‘আমার বাবা দৈনিক ভোরের পাতার স্পোর্টস রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতেন। বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে খিলগাঁও ফ্লাইওভার দিয়ে যাওয়ার সময় অজ্ঞাত কোনো গাড়ির ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গুরুতর আহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, আমার বাবা আর বেঁচে নেই।’
জহির ভূঁইয়া প্রায় দুই দশক ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। দৈনিক মানবজমিনের মতো পত্রিকায় তিনি একসময় কাজ করেছেন। তিনি মূলত ক্রিকেট রিপোর্টিংয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন। ফুটবলসহ অন্য খেলা কাভারও করেছেন অনেক সময়। জহির ভূঁইয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে ক্রীড়াঙ্গন ও গণমাধ্যমে শোকের আবহ বিরাজ করছে। বিপিএল নিলামে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়।
ক্রীড়া ডেস্ক
সিলেটের বিপক্ষে আগের রাউন্ডেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় জিল্লুর রহমান বিজয়ের। দ্বিতীয় ম্যাচে এসেই সেঞ্চুরির দেখা পেলেন চট্টগ্রামের এই ব্যাটার। বিজয়ের শতকের দিনে অপেক্ষায় আছেন আবু হায়দার রনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ষষ্ঠ রাউন্ডের প্রথম দিন ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়েছেন এই দুজন।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রংপুরের বিপক্ষে ২৭০ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে চট্টগ্রাম। ১০৫ রান করে অপরাজিত আছেন বিজয়। ১০ চারে সাজানো তাঁর ১৮৮ বলের ইনিংস। ইয়াসির আলী চৌধুরীর অবদান ৭৭ রান। ২২ রান করেন জসিম উদ্দিন। ৪৯ রানে ৩ উইকেট নেন রবিউল হক।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে বরিশালের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি ঘরানায় ব্যাট করেছেন আবু হায়দার। ৬৪ বলে ৭ চার ও ৬ ছক্কায় ৮৬ রানে অপরাজিত আছেন ময়মনসিংহের এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার। তাঁর সঙ্গে ৭০ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন আল আমিন জুনিয়র। ৪৮ রান আসে আরিফুল ইসলামের ব্যাট থেকে। প্রথম দিনের খেলা শেষে ময়মনসিংহের স্কোরবোর্ডে উঠেছে ২৮০ রান। ৬ উইকেট হারিয়েছে নবাগত দলটি। এর মধ্যে তিনটাই নেন তানভীর ইসলাম; ৯১ রানের বিনিময়ে।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতিক সিলেট ও রাজশাহীর লড়াইয়ে প্রথম দিন ১২ উইকেটের পতন হয়েছে। এস এম মেহরব হাসান ও মো. রহিম আহমেদের ফিফটিতে অলআউট হওয়ার আগে ২৩৬ রান করে সফরকারী দল। ৫৬ রান আসে মেহরবের ব্যাট থেকে। রহিম করেন ৫১ রান। ৪২ রানের বিনিময়ে ৪ ব্যাটারকে ফেরান নাবিল সামাদ। জবাব দিতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগে ৩৫ রানে ২ উইকেট হারিয়েছে সিলেট। জাকির হাসান ১৭ ও আসাদুল্লাহ আল গালিব ২ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।
ব্যাটিংয়ে প্রথম দিনটা সবচেয়ে বাজে গেছে খুলনার। খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ঢাকার বিপক্ষে ১৯৪ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকরা। সর্বোচ্চ ৫৯ রান করেন মোহাম্মদ মিঠুন। ৩৪ রান এনে দেন শেখ পাভিজ জীবন। সুমন খান ও মাহফুজুর রাব্বি নেন তিনটি করে উইকেট। লক্ষ্য তাড়ায় ৬৪ রানে ১ উইকেট হারিয়েছে ঢাকা। ৩৫ রানে অপরাজিত আছেন আনিসুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গে ফয়সাল আহমেদ রায়হান ১৭ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামবেন।
