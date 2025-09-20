১২ গোল হজম করে ফুটসালে অভিষেক বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মাত্র কয়েক মাসের প্রস্তুতি। প্রথম ম্যাচ আবার ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন ইরানের বিপক্ষে। এশিয়ান কাপ ফুটসাল বাছাইয়ে শুরুটা যে বাংলাদেশের স্মরণীয় হবে না তা অনুমিত ছিল। ব্যতিক্রম কিছুও তাই ঘটেনি। অনভিজ্ঞ বাংলাদেশকে ১২-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইরান।
মালয়েশিয়ার কুয়ান্তানে শুরুতে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাংলাদেশ। গোলরক্ষক জাহিদ রাব্বি প্রথমে ঠেকিয়ে দেন মাসুদ ইউসুফের শট। বাংলাদেশকে ধারাবাহিক চাপে রাখার ফল ইরান ১০ মিনিটে। শ্রাবণ শাকিলের ভুলের সুযোগ নিয়ে গোল করেন হোসেইন সাবজি। এরপর পোস্টের কাছাকাছি থাকা হোসেইন তায়েবির ফ্লিকে আসে দ্বিতীয় গোল।
পরে আর গোলে ধারা আটকাতে পারেনি বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে ২২ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের।
