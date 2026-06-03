Ajker Patrika
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বাংলাদেশ-নেপাল সেমিফাইনাল দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-নেপাল সেমিফাইনাল দেখবেন কোথায়
আজ সেমিফাইনালে নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

হ্যাটট্রিক শিরোপা জিততে আর দুই ধাপ অতিক্রম করতে হবে বাংলাদেশকে। আজ শুরু হচ্ছে মেয়েদের সাফের সেমিফাইনালপর্ব। গোয়ার জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-নেপাল সেমিফাইনাল। একই মাঠে রাত ৮টা ৩০ মিনিটে মাঠে গড়াবে ভারত-ভুটান সেমি। দুটি সেমিফাইনালই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

মেয়েদের সাফ

সেমিফাইনাল

বাংলাদেশ-নেপাল

বিকেল ৪ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ভারত-ভুটান

রাত ৮ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

টেনিস খেলা সরাসরি

ফ্রেঞ্চ ওপেন

বেলা ৩টা

সরাসরি

সনি টেন ২

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলটিভিতে আজকের খেলা
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