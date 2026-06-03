বাংলাদেশ-নেপাল সেমিফাইনাল দেখবেন কোথায়

হ্যাটট্রিক শিরোপা জিততে আর দুই ধাপ অতিক্রম করতে হবে বাংলাদেশকে। আজ শুরু হচ্ছে মেয়েদের সাফের সেমিফাইনালপর্ব। গোয়ার জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-নেপাল সেমিফাইনাল। একই মাঠে রাত ৮টা ৩০ মিনিটে মাঠে গড়াবে ভারত-ভুটান সেমি। দুটি সেমিফাইনালই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
মেয়েদের সাফ
সেমিফাইনাল
বাংলাদেশ-নেপাল
বিকেল ৪ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ভারত-ভুটান
রাত ৮ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
টেনিস খেলা সরাসরি
ফ্রেঞ্চ ওপেন
বেলা ৩টা
সরাসরি
সনি টেন ২
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