বাংলাদেশকে হারিয়ে সুপার ফোরে কোরিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জিতলেই মিলবে সুপার ফোরের টিকিট। বাংলাদেশের জন্য স্বপ্ন দেখাটা অবশ্য কঠিন ছিল। র্যাঙ্কিং হোক বা শক্তিমত্তা দুটো ক্ষেত্রে ঢের এগিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া। খেলায়ও দেখা গেল এর প্রতিফলন। বাংলাদেশকে ৫-১ গোলে হারিয়ে হকি এশিয়া কাপের সুপার ফোরে নাম লিখিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কোরিয়া। ‘বি’ পুল থেকে তাদের সঙ্গী হয়েছে মালয়েশিয়া।
ভারতের রাজগীর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে প্রথম দুই কোয়ার্টারে কোরিয়ার আধিপত্যের সামনে সেভাবে জবাব দিতে পারেনি। আগের ম্যাচে চায়নিজ তাইপের বিপক্ষে ৮-৩ গোলের জয়ের সুখস্মৃতি তাই হাওয়ায় মিলিয়ে যায় দ্রুত।
৯ মিনিটে বৃত্তের ভেতর থেকে দারুণ এক শটে কোরিয়াকে এগিয়ে দেন সন ডাইন। দুই মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি। ১১ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ইয়াং জি হুনের ড্রাগ ফ্লিক বাংলাদেশ গোলরক্ষক বিপ্লব কুজুর ঠেকিয়ে দিলেও সন ডাইন ফিরতি শটে ঠিকই খুঁজে নেন জাল। ১৩ মিনিটে বাংলাদেশ পেনাল্টি কর্নার পেলেও আশরাফুল ইসলামের ড্রাগ ফ্লিক সহজেই ঠেকান কোরিয়ান ডিফেন্ডাররা।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুর মিনিটে আশরাফুলের ভুলের সুযোগ নিয়ে গোলপোস্ট বরাবর শট নেন কোং ইয়ুন হো। বিপ্লব তা এগিয়ে এসে ঠেকিয়ে দিলেও ফিরতি শটে গোলের দেখা পান লি সিউং উ। ২২ মিনিটে জটলার ভেতর থেকে দুর্দান্ত এক রিভার্স হিটে দলের চতুর্থ গোলটি করেন ওহ সি ইয়ং। একই মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে বাংলাদেশের হয়ে ব্যবধান কমান সোহানুর রহমান সবুজ। ২৯ মিনিটে আবার পেনাল্টি কর্নার পেলেও এবারও গোল করতে পারেননি আশরাফুল।
তৃতীয় কোয়ার্টারে দুই দল বেশ কয়েকটি আক্রমণ করলেও দেখেনি সফলতার মুখ। চতুর্থ কোয়ার্টারে রক্ষণের দিকেই বেশি নজর দেয় বাংলাদেশ। তবে ৬০ মিনিটে খেলা শেষ হওয়ার হুটার বাজার আগে পেনাল্টি স্ট্রোক পায় কোরিয়া। সেখান থেকে ব্যবধান ৫-১ করেন কোরিয়ার ইয়াং জি হুন।
মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ৪-১ গোলে হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করা বাংলাদেশ ৩ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে থেকে শেষ করল পুলপর্ব। শিরোপা লড়াই থেকে ছিটকে গেলেও বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন পাঁচে থেকে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে জায়গা করে নেওয়া।
