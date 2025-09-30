বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ শুরু ১৩ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানের সরে দাঁড়ানোয় এশিয়া কাপ হকি খেলার সুযোগ পায় বাংলাদেশ। সেরা পাঁচে থাকলে জায়গা করে নিত বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। গত মাসে ভারতের বিহারে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে সেই লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হন রেজাউল-আশরাফুলরা। সুযোগ অবশ্য হারিয়ে যায়নি।
এশিয়া কাপে ষষ্ঠ হওয়ায় পাকিস্তানের বিপক্ষে নভেম্বরে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সিরিজজয়ী দল নাম লেখাবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। আজ সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে এশিয়ান হকি ফেডারেশন। সব ম্যাচ হবে ঢাকার মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হওয়ার কথা রয়েছে বিশ্বকাপ বাছাই। ১৬ দলের মধ্যে সেরা ৭টি দল জায়গা করে নেবে আগস্টে নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামে অনুষ্ঠেয় ২০২৬ বিশ্বকাপে।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের সূচি
তারিখ ম্যাচ
১৩ নভেম্বর প্রথম ম্যাচ
১৪ নভেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচ
১৬ নভেম্বর তৃতীয় ম্যাচ
শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানের সরে দাঁড়ানোয় এশিয়া কাপ হকি খেলার সুযোগ পায় বাংলাদেশ। সেরা পাঁচে থাকলে জায়গা করে নিত বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। গত মাসে ভারতের বিহারে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে সেই লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হন রেজাউল-আশরাফুলরা। সুযোগ অবশ্য হারিয়ে যায়নি।
এশিয়া কাপে ষষ্ঠ হওয়ায় পাকিস্তানের বিপক্ষে নভেম্বরে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সিরিজজয়ী দল নাম লেখাবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। আজ সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে এশিয়ান হকি ফেডারেশন। সব ম্যাচ হবে ঢাকার মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হওয়ার কথা রয়েছে বিশ্বকাপ বাছাই। ১৬ দলের মধ্যে সেরা ৭টি দল জায়গা করে নেবে আগস্টে নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামে অনুষ্ঠেয় ২০২৬ বিশ্বকাপে।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের সূচি
তারিখ ম্যাচ
১৩ নভেম্বর প্রথম ম্যাচ
১৪ নভেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচ
১৬ নভেম্বর তৃতীয় ম্যাচ
জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি–টোয়েন্টিতে টানা তৃতীয় জয়ের দেখা পেল ঢাকা। সবশেষ ম্যাচে আজ রাজশাহীকে ২৮ রানে হারিয়েছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন অ্যান্ড কোং। বৃষ্টির কারণে ঢাকার প্রথম ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। এরপর মাঠে নামা ৩ ম্যাচেই শেষ হাসি নিয়ে মাঠ ছাড়ল রাজধানীপাড়ার দলটি।৫ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপের সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে চোট পান হার্দিক পান্ডিয়া। এজন্য তাকে ছাড়াই ফাইনাল খেলতে নামে ভারত। এই তারকা অলরাউন্ডারের ফেরা নিয়ে অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হচ্ছে দলটির। অর্থাৎ অক্টোবর–নভেম্বরে ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরে হার্দিককে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বিদেশি লিগে খেলা বন্ধ করল দেশটির ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের কাছে হারার পরই এই সিদ্ধান্ত নেয় সংস্থাটি–প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক গণমাধ্যম ইএসপিএনক্রিকইনফো।৮ ঘণ্টা আগে
জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) টি–টোয়েন্টি আসরে টানা দুই হারের পর অবশেষে জয়ের দেখা পেল গতবারের রানার্সআপ ঢাকা মহানগর। দলে প্রথমবার সুযোগ পেয়েই অলরাউন্ড নৈপুণ্যে আলো ছড়ালেন আইচ মোল্লা।৯ ঘণ্টা আগে