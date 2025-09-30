Ajker Patrika
> খেলা
> অন্য খেলা

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ শুরু ১৩ নভেম্বর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৫
ঢাকায় পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। ফাইল ছবি
ঢাকায় পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। ফাইল ছবি

শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানের সরে দাঁড়ানোয় এশিয়া কাপ হকি খেলার সুযোগ পায় বাংলাদেশ। সেরা পাঁচে থাকলে জায়গা করে নিত বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। গত মাসে ভারতের বিহারে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে সেই লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হন রেজাউল-আশরাফুলরা। সুযোগ অবশ্য হারিয়ে যায়নি।

এশিয়া কাপে ষষ্ঠ হওয়ায় পাকিস্তানের বিপক্ষে নভেম্বরে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সিরিজজয়ী দল নাম লেখাবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। আজ সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে এশিয়ান হকি ফেডারেশন। সব ম্যাচ হবে ঢাকার মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হওয়ার কথা রয়েছে বিশ্বকাপ বাছাই। ১৬ দলের মধ্যে সেরা ৭টি দল জায়গা করে নেবে আগস্টে নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামে অনুষ্ঠেয় ২০২৬ বিশ্বকাপে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের সূচি

তারিখ ম্যাচ

১৩ নভেম্বর প্রথম ম্যাচ

১৪ নভেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচ

১৬ নভেম্বর তৃতীয় ম্যাচ

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাহকি
লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ শুরু ১৩ নভেম্বর

ঢাকার হ্যাটট্রিক জয়

বাড়ছে হার্দিকের ফেরার অপেক্ষা, অস্ট্রেলিয়া সফরে অনিশ্চিত

বিদেশি লিগে খেলতে পারবে না পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা, কেন

