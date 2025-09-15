Ajker Patrika
> খেলা
> অন্য খেলা

বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে শেষের দিক থেকে প্রথম বাংলাদেশের রনি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হিটে সবার শেষে বাংলাদেশের নাজিমুল হক রনি। ছবি: এএফপি
হিটে সবার শেষে বাংলাদেশের নাজিমুল হক রনি। ছবি: এএফপি

টোকিওতে বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে বাংলাদেশের একমাত্র অ্যাথলেট নাজিমুল হক রনি। ৪০০ মিটার হার্ডলসে আজ ট্র্যাকে নেমেছেন। হিটে ৯ জনের মধ্যে সবার শেষে দৌড় শেষ করেন জাতীয় রেকর্ডধারী এই অ্যাথলেট। ৫২.৪৭ সেকেন্ড টাইমিংয়ে শেষ থেকে প্রথম হয়েছেন তিনি। সেই হিটে ৪৮.৩৭ সেকেন্ড টাইমিংয়ে প্রথম হন নাইজেরিয়ার এজেকিয়েল ন্যাথানিয়েল।

দুই নম্বর লেন থেকে শুরু করলেও দৌড়ে সবসময় পিছিয়ে ছিলেন রনি। ১০০ মিটার অতিক্রম করেন ১২.৫২ সেকেন্ডে। ২০০ মিটার ২৪.৪০ সেকেন্ড ও ৩০০ মিটার পেরোন ৩৭.৮৩ সেকেন্ড নিয়ে। সবমিলিয়ে ৪৪ জন অ্যাথলেটের মধ্যে ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৪২তম হয়েছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই হিট থেকে ছিটকে পড়তে হয় তাঁকে।

অথচ গত মাসে সামার অ্যাথলেটিকসের ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৫২.৩০ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জিতেছিলেন রনি। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে হওয়া ৪৮তম জাতীয় অ্যাথলেটিকসের একই ইভেন্টে ৫০.৮৪ সেকেন্ড সময় নেন তিনি। ভাঙেন ৩১ বছরের পুরোনো রেকর্ড। কিন্তু আন্তর্জাতিক ইভেন্টে তাঁর টাইমিং সবসময় পড়তির দিকে।  

মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৬তম এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে রনি দৌড় শেষ করতে সময় নেন ৫২.৩৬ সেকেন্ডে। গত বছরের জুনে মালয়েশিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর টাইমিং ছিল ৫৪.১৬ সেকেন্ড।

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাঅ্যাথলেটিকস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে জামায়াতের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

সম্পর্কিত

বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে শেষের দিক থেকে প্রথম বাংলাদেশের রনি

বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে শেষের দিক থেকে প্রথম বাংলাদেশের রনি

বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আফগানিস্তান শিবিরে ধাক্কা

বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আফগানিস্তান শিবিরে ধাক্কা

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে নিউজিল্যান্ডের দুশ্চিন্তা বাড়ালেন উইলিয়ামসন

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে নিউজিল্যান্ডের দুশ্চিন্তা বাড়ালেন উইলিয়ামসন

‘আসল কাজ’ বাদ দিয়ে অন্য কাজ করছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

‘আসল কাজ’ বাদ দিয়ে অন্য কাজ করছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার