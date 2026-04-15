Ajker Patrika
অন্য খেলা

রিয়ালের বিদায় নাকি সেমিফাইনালের টিকিট, কী হবে আজ রাতে

ক্রীড়া ডেস্ক    
রিয়ালের বিদায় নাকি সেমিফাইনালের টিকিট, কী হবে আজ রাতে
চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে আজ রাতে মুখোমুখি হবে বায়ার্ন মিউনিখ-রিয়াল মাদ্রিদ। ছবি: সংগৃহীত

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত ৮ এপ্রিল প্রথম লেগে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ২-১ গোলে হেরেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। সেমিতে উঠতে হলে কমপক্ষে ২ গোলের ব্যবধানে জিততে হবে রিয়ালকে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১টায় আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হবে বায়ার্ন-রিয়াল।

চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগের অপর ম্যাচে এমিরেটস স্টেডিয়ামে আর্সেনাল খেলবে স্পোর্তিং সিপির বিপক্ষে। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে আর্সেনাল শুরু করবে দ্বিতীয় লেগ। চ্যাম্পিয়নস লিগের পাশাপাশি রয়েছে আইপিএল-পিএসএলেরও ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

টিভিতে আজকের খেলা (১৫ এপ্রিল, ২০২৬)
ম্যাচমুখোমুখি কারাশুরুর সময়সরাসরি সম্প্রচার
চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল দ্বিতীয় লেগআর্সেনাল-স্পোর্টিং সিপিরাত ১টাসনি লিভ
চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল দ্বিতীয় লেগবায়ার্ন-রিয়াল মাদ্রিদরাত ১টাসনি লিভ
আইপিএলবেঙ্গালুরু-লক্ষ্ণৌরাত ৮টাস্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
পিএসএলপেশোয়ার-কোয়েটারাত ৮টাটি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাফুটবলঅন্য খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে সাবেক মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ছাত্রদল-যুবদলের তোপের মুখে হাসনাত আব্দুল্লাহ

চট্টগ্রামে সাবেক মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ছাত্রদল-যুবদলের তোপের মুখে হাসনাত আব্দুল্লাহ

বিসিবির অনুরোধে সাড়া না দেওয়ার ‘পুরস্কার’ জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডকে দিচ্ছে ভারত

বিসিবির অনুরোধে সাড়া না দেওয়ার ‘পুরস্কার’ জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডকে দিচ্ছে ভারত

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

সম্পর্কিত

