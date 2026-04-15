রিয়ালের বিদায় নাকি সেমিফাইনালের টিকিট, কী হবে আজ রাতে

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত ৮ এপ্রিল প্রথম লেগে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ২-১ গোলে হেরেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। সেমিতে উঠতে হলে কমপক্ষে ২ গোলের ব্যবধানে জিততে হবে রিয়ালকে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১টায় আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হবে বায়ার্ন-রিয়াল।
চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগের অপর ম্যাচে এমিরেটস স্টেডিয়ামে আর্সেনাল খেলবে স্পোর্তিং সিপির বিপক্ষে। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে আর্সেনাল শুরু করবে দ্বিতীয় লেগ। চ্যাম্পিয়নস লিগের পাশাপাশি রয়েছে আইপিএল-পিএসএলেরও ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল দ্বিতীয় লেগ
|আর্সেনাল-স্পোর্টিং সিপি
|রাত ১টা
|সনি লিভ
|চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল দ্বিতীয় লেগ
|বায়ার্ন-রিয়াল মাদ্রিদ
|রাত ১টা
|সনি লিভ
|আইপিএল
|বেঙ্গালুরু-লক্ষ্ণৌ
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
|পিএসএল
|পেশোয়ার-কোয়েটা
|রাত ৮টা
|টি স্পোর্টস
